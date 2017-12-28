Yeni tanışan çiftler az görüşün
Bilim insanlarına göre yeni başlayan ilişkinizin uzun soluklu olmasını istiyorsanız, partnerinizle haftada iki kezden fazla buluşmayın.
28/12/2017
ABD’li psikiyatr Scott Carroll’a göre; sevgilinizden uzak kaldığınız bu süre zarfında, bilinçaltının derinliklerindeki duygularınız su yüzüne çıkabilmek için yeterli zamanı buluyor.
Carroll, “bu duyguların önemli olduğunu, çünkü yeni partnerinizle yaşayabileceğiniz sorunları görmenize yardımcı olacağını” söyledi.
İlk aylarda sürekli birlikte vakit geçiren çiftlerin uzun vadede ‘romantik başarı’yı yakalayamadığı belirtildi.