Yeni tanışan çiftler az görüşün

ABD’li psikiyatr Scott Carroll’a göre; sevgilinizden uzak kaldığınız bu süre zarfında, bilinçaltının derinliklerindeki duygularınız su yüzüne çıkabilmek için yeterli zamanı buluyor.

Carroll, “bu duyguların önemli olduğunu, çünkü yeni partnerinizle yaşayabileceğiniz sorunları görmenize yardımcı olacağını” söyledi.

İlk aylarda sürekli birlikte vakit geçiren çiftlerin uzun vadede ‘romantik başarı’yı yakalayamadığı belirtildi.