Yeni transfer bu akşam geliyor!

Fenerbahçe'nin, Shakhtar Donetsk'ten kiraladığı yeni transferi Oleksandr Karavaev, bu akşam İstanbul'a geliyor.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaev İstanbul'a geliyor. Ligin ilk yarısında Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe karşısında iki maçta oynayan Karavaev, sürpriz bir şekilde Advocaat'ın isteğiyle transfer edilmişti.

Shakhtar Donetsk'in oyuncusu olan 24 yaşındaki futbolcu bu akşam saat 22'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak ve cuma günü başlayacak olan Antalya kampına takımla birlikte gidecek.



