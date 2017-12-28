Yeni yıl soğuk ve yağışlı havayla karşılanacak

31 Aralık Pazar günü ise hava sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak. Pazar ve pazartesi hava soğuyacak. Sıcaklık 3-4 derece birden düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle serin ve nemli, 31 Aralık Pazar ve 1 Ocak Pazartesi günleri soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugünden itibaren parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu, yarın parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak.

30 Aralık Cumartesi günü hava parçalı zamanla çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, 31 Aralık Pazar günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek. 1 Ocak Pazartesi günü hava parçalı bulutlu günün ilk saatleri sağanak yağmurlu zamanla az bulutlu olacak. Salı ve çarşamba günü hava açık geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 17 ile 20, pazar ve pazartesi günleri ise 13 – 16 santigrat dolaylarında seyredecek.