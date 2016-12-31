Yeni yıla hücrede girecek

Çalıştığı “Selfi” isimli cep telefonu dükkânından 7 bin 150 TL çalmakla suçlanan 40 yaşındaki Hurşit Sürer, yapılan şikâyet üzerine tutuklandı

Devrim DEMİR/Havadis

Girne’de işletmeciliğini Murat Göçen’in yaptığı “Selfi” isimli cep telefonu dükkânında çalışan Hurşit Sürer, iş yerine ait 7 bin 150 TL nakit parayı çaldıktan sonra, yapılan şikâyet üzerine tutuklandı.

Aralık ayı içinde meydana gelen olayla ilgili polis soruşturması devam ederken, zanlı dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Soruşturma devam ediyor

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Aziz Köktaş, zanlı Hurşit Sürer’in “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Köktaş, Girne’de işletmeciliğini Murat Göçen’in yaptığı “Selfi” isimli cep telefonu dükkânında çalışan Hurşit Sürer, iş yerine ait 7 bin 150 TL nakit parayı çaldıktan sonra şikâyet üzerine tutuklandığını anlattı.

Olayın Aralık ayı içinde meydana geldiğini ve soruşturmanın yeni başladığını kaydeden Köktaş, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.



