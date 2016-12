Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü

Eğer aranızda "Amaan yılbaşı dediğin sıradan bir gün, yılbaşında ne yapılır ki, en fazla bir avuç fıstık alır, televizyon karşısına kuruluruz" diyen varsa vakit varken ayrılsın dostlar, biz yola "Yeni yıla ancak enfes yılbaşı sofralarıyla girilir" diyenlerle devam edeceğiz.

Yılbaşı masası nasıl hazırlanır, yılbaşı sofrasında neler olmalı diye merak edenler için çorba , başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlı tarifleri olmak üzere 5 başlıktan, evde yılbaşı menüsü için alternatifli önerilerle geliyoruz. Üstelik içinde yılbaşı kurabiyesi de var, yılbaşı pastaları da; yılbaşı hindisi de var yılbaşı mezeleri de...

Bu enfes yılbaşı yemekleri için mutfağı hazır edin, başlıyoruz.

2016 ona güzeldi: Bal kabağı çorbası

Malzemeler

5 su bardağı tavuk suyu

1,5 çay kaşığı tuz

4 su bardağı püre haline getirilmiş bal kabağı

1 yemek kaşığı doğranmış taze maydanoz

1 adet orta boy ince kıyılmış kuru soğan

1/2 çay kaşığı kekik

1 diş ince kıyılmış sarımsak

1/2 su bardağı krema

5 adet tane karabiber

Damaklarımız DNA'sıyla oynanmadıysa bal kabağı ve bal kabağı tarifleri hep güzeldi. 2016 da ona güzeldi. Biz hakkını yeni vermiş olduk.

Nasıl Yapılır?

Tavuk suyu, bal kabağı püresi, doğranmış kuru soğanı, kekiği, tane karabiberi ve ince kıyılmış sarımsağı bir tencereye koyarak 30 dakika kısık ateşte pişirin. Blender yardımıyla tüm karışımı pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çekin. Kremayı azar azar ilave edin ve bu aşamada çırpma teli kullanın.

Kremayı ilave ettikten sonra beş dakika daha pişirin ve ocağın altını kapatın. Servis kaselerine aldığınız çorbayı maydanozlarla süsleyebilirsiniz.

Milattan önce 3000'den, 2016'ya uzanan yolculuk: Kuşkonmaz çorbası

Malzemeler

1 demet kuşkonmaz

3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

5 su bardağı et suyu

1 su bardağı süt

1/4 çay kaşığı kırmızı toz biber

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1 çay kaşığı tuz

Eski Mısır 'da (Antik Mısır) tedavi amaçlı kullanılan kuşkonmazın yılbaşı yemekleri arasına almamak, saygısızlık olurdu. Kaç binyıllık geçmişi var. Sonuçta mercimek çorbası güzel de yılbaşı akşamı da onu içmeyeceksiniz değil mi?

Nasıl Yapılır?

İyice yıkanmış kuşkonmazların kabuklarını soyacak yardımıyla soyun ve halka halka doğrayın. Tereyağını derin bir çorba tencersinde eritin kuşkonmazları ilave edin ve hafif soteleyin. Unu ilave edin ve hafif renk alıncaya kadar kavurun.

Et suyunu yavaş yavaş ilave edin ve bu aşamada çorbanın topaklanmaması için çırpma teli kullanın. Tuz, kırmızı biber ve karabiberi ilave edip kıvam alıncaya kadar 15 dakika daha pişirin ve servis edin.

2500 yılına girerken de masada o olacak: Zeytinyağlı yaprak sarma

Malzemeler

300 gram asma yaprağı

1 adet limon

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

İç harcı için

6 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet orta boy kuru soğan

1,5 su bardağı pirinç

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1/2 çay kaşığı tarçın

1 adet kesme şeker

1 çay kaşığı tuz

Olmaz ya, uzay zaman sürekliliği bükülse, kırılsa ve haftada bir yeni yıla giriyor olsak, her hafta masaya sarmayı koyarız. O denli bayılıyoruz kendisine.

Nasıl Yapılır?

Sarmanın içini hazırlamak için; soğanları küp küp doğrayın. Zeytinyağını kızdırdığınız tencerede soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Pirinçleri ilave edin. Ardından sırasıyla; dolmalık fıstık, kuş üzümü, karabiber, yenibahar, tarçın, kesme şeker ve tuzu ekleyin. Sıcak suyu ilave edin ve iç harcı kısık ateşte 5 dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alın. Ilımaya bırakın.

Salamura asma yapraklarını bir servis tabağına damarlı kısımları üstte kalacak şekilde açın. Her bir yaprağın orta kısmına iç harcı ilave edin ve kenarlarını içe alarak geniş kısmından uç kısmına doğru ilerleyerek tüm yaprakları sıkı bir şekilde sarın. Sarma tencerenizin altına bir iki yaprak koyun ve sardığınız dolmaları düzgünce yerleştirin. Sıcak su, limon ve zeytinyağını sarmaların üzerinde gezdirin. Üzerine düz bir tabak kapatın ve yaklaşık 35 dakika pişirin. Arzuya göre; ılık ya da soğuk olarak servis edin.

2017'de daha çok kaynaşırsınız: Deniz börülcesi

Malzemeler

200 gram ayıklanmış jumbo karides

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 diş sarımsak

1/4 çay kaşığı toz kişniş

Deniz börülcesi salatası için

1 demet deniz börülcesi

1 adet orta boy kırmızı soğan

2 diş sarımsak

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı nar ekşisi

8 adet cherry domates

1 çay kaşığı çörek otu

1 çay kaşığı pul biber

1/4 çay kaşığı tuz

Deniz börülcesi ortalama bir damağın her hafta yediği ya da mutfakta yapmaya alışık olduğu lezzetlerden biri değil. Her pazarda olmayınca her şehir bilemiyor tadını.

Nasıl Yapılır?

Sarımsağı rendeleyin. Toz kişniş, taze sıkılmış limon suyu ve zeytinyağını karıştırın bu harçta karidesleri marine edin ve şişe dizin.

Kök kısımlarını temizlediğiniz börülceleri tuzlu suda 8-10 dakika haşlayın. Haşlanan börülceleri buzlu suda bekleterek soğutun. Kırmızı soğanı halka şeklinde doğrayın. Cherry domatesleri ortadan ikiye kesin. Ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, üzüm sirkesi, nar ekşisi, pul biber ve tuzu küçük bir kapta karıştırdıktan sonra haşlanmış deniz börülcesiyle harmanlayın. Cherry domates dilimleri ve kırmızı soğan halkalarını ve üzerine çörek otunu da ilave edin. Karidesleri hafif yağlanmış tavada önlü arkalı maksimum 5 dakika pişirin. Deniz börülceleri salatasına ilave edin. Afiyetler olsun.

Kerevize bu sene şans verin: Kereviz salatası

Malzemeler

2 adet orta boy kereviz

1 adet limon suyu

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı ince çekilmiş ceviz içi

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

10 yaşındayken yediğiniz ve beğenmediğiniz için yıllardır kereviz e önyargılı bakıyor olabilirsiniz. Bunun tam aksini düşünmeye başlamak için yeni yıldan daha önemli bir gün olamaz. "Yok dostum kereviz deme bana" diyorsanız...

Nasıl Yapılır?

Kabukları soyulan kerevizleri rendenin kalın kısmıyla rendeleyin. Kararmaması için limon suyu sıkın ve iyice karıştırın.

Cevizi ve toz biberi kızgın zeytinyağında soteleyin. Kerevizlerin üzerine hazırlanan cevizli harcı ilave edin. İşte bu kadar, afiyetler olsun!

'Başlangıç' olarak salatasını alalım o zaman: Kereviz salatası tarifi

Kürkünü giydi de geldi: Şuba salatası

Malzemeler

300 gram haşlanmış tavuk göğsü

4 adet orta boy haşlanmış patates

2 adet orta boy havuç

2 adet orta boy pancar

1 adet yumurta

300 gram mayonez

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Süslemesi için

1 demet dereotu

Rusya'nın yılbaşı sofrasının vazgeçilmezi olan şubanın 2017'ye girerken sizin yılbaşı masanızda olmaması için bir sebep göremiyoruz. Hem farklı bir lezzet, hem de heyecan arayanlara duyurulur.

Nasıl Yapılır?

Tavuk göğsünü haşladıktan sonra küçük parçalar halinde didikleyin. Haşlanan patateslerin kabuklarını küçük parçalar halinde kesin veya rendeleyin. Pancaları kabuklarını soymadan haşlayın. Haşlanan kabukları da yumuşayana kadar pişirdikten sonra küp küp doğrayın. Pancarların kabuklarını kağıt havluyla ovarak çıkartın ve rendeleyin. Haşlanan yumurtaları da küp küp kesin.

Salatayı servis edeceğiniz tabağa iki kaşık mayonez sürün. İnce bir kat haşlanmış patatesi tabağa döşeyin. Ara katlara mayonez sürüp, tuz ve karabiber serpiştirerek sırasıyla; haşlanmış ve doğranmış tavuk, patates, havuç ve yumurta akını kat kat döşeyin. Yumurta akları üzerinden mayonezle geçip, salatanın üzerini rendelenmiş pancarla kaplayın. Buzdolabında 5 saat dinlendirdikten sonra

Her yılın, her sofranın ara sıcağı o: Mantarlı karides güveç

Malzemeler

500 gram ayıklanmış karides

200 gram kültür mantarı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan

4 diş sarımsak

3 adet domates

4 adet yeşil biber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Üzeri için

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yeni yıla rakı şişesinde balık olarak gireceklere yılbaşı mezeleri başlığında 12 sır vermiştik. Mantarlı karides güvecini ise, yılbaşı menüsüne sakladık. Deniz kabuklularının en lezzetlisi de menüye yakıştı bizce.

Nasıl Yapılır?

Soğan ve sarımsağı küp küp doğrayın. Çekirdeklerini çıkarttığınız yeşil biberleri ince ince dilimleyin. Domateslerin de kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Mantarları nemli bir bezle silerek temizleyin. Doğranmış soğan ve sarımsağı soteleyin. Yeşil biber ve domatesi de ilave ederek sotelemeye devam edin. Mantarları da bu aşamada ekleyin. Son olarak karidesleri de ilave edin ve 2 dakika daha sotelemeye devam edin. Tuz, karabiber ve pul biberle baharatlandırın.

Karidesli mantarlı karışımı güveç kaplarına paylaştırın. Rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin. Tereyağını dört eşit parçaya bölüp, peynirlerin üzerine yerleştirin. Peynirler iyice eriyene kadar 200 derecelik fırında pişirin.

Yılbaşı sofralarının alternatif tarifi: İç pilavlı tavuk dolma

Malzemeler

1 adet büyük boy tavuk

İç pilavı için

1,5 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 su bardağı sıcak su (tavuk suyu da kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığı tereyağı

1/2 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı toz biber

Yılbaşı hindisinin yılbaşı sofrasındaki yeri apayrı ve baki. Ama yine geniş yılbaşı masaları kuracaksanız tavuk tüm heybetiyle imdadınıza yetişiyor ve iç pilavlı tavuk dolma haline bürünerek hem leziz, hem bereketli bir lezzet olarak yılbaşı menünüze dahil olmayı hak ediyor.

Nasıl Yapılır?

Kuru soğanları küp küp doğrayın. Tereyağını pilav tenceresinde eritin. Doğradığınız soğanları renk alana kadar kavurun. Pirinçleri ilave edin 5-6 dakika kavurun. Dolmalık fıstık, kuş üzümü, karabiber ve tarçın ekleyin. 2- 3 dakika daha kavurun. Sıcak suyu ilave edin ve tencerenin kapağını kapatarak 10 dakika demleyin.

Temizlenmiş, kemiksiz tavuğun içine kaşık yardımıyla hazırladığınız iç pilavı ilave edin. Tavuğun pişerken ayrılmaması için bacaklarını çapraz bir şekilde bağlayın. Tereyağı, limon suyu ve toz biberi bir kapta karıştırın. Tavuğu hazırladığınız tereyağlı karışım ile yağlayın.

180 derecede 45 dakika pişirin. Pilavıyla beraber porsiyonlayıp servis edin.

Yılbaşı menüsünün jokeri: Düşes patates

Malzemeler

4 adet büyük boy patates

2 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı toz parmesan peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş renkli tane karabiber

1/4 çay kaşığı toz sarımsak (arzuya göre)

1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi (arzuya göre)

Kallavi sofrayı kallavi sofra yapan en güzel detaylardan biri masada jokerlerin bulunmasıdır. Şöyle ki ister hindiyle ister kırmızı etle ister tek başına tüketebilen yiyecekler olmalıdır.

Nasıl Yapılır?

Patatesleri kabuklarıyla tuzlu suda haşlayın. Haşlanan patatesleri bekletmeden püre kıvamına getirin. Tereyağını sıcağı sıcağına ilave edin ve patatesin sıcağıyla eritin. Yumurta sarısı ve toz parmesanı ilave edin. Baharatları da ilave edip tatlandırın. Pürüzsüz kıvama gelen püreyi sıkma torbasına alın.

Önceden 200 dereceye ısıtılmış fırında dilediğiniz duyla istediğiniz şekli vererek 20-25 dakika pişirin. Fazla renk almadan fırından çıkartın ve servis edin.

2016'da her davette o vardı: Krep kanepe

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı su

1/2 su bardağı süt

5 yemek kaşığı un

1/2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1/4 çay kaşığı tuz

Krepleri pişirmek için

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Krep kanepelerin iç harcı için

150 gram somon füme

200 gram labne peyniri

4 dal maydanoz

8 adet frenk soğanı

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Eğer yılbaşını evde geçiriyorsanız ve hatta misafirleriniz de varsa krep kanepe tek atımlık lezzetiyle tam ağızlara layık bir lezzet. İncecik ve sıcak sıcak pişirdiğiniz kreplere istediğiniz malzemeleri ekleyin, 2017'ye bomba gibi girin.

Nasıl Yapılır?

Krep hamurunu hazırlamak için derin bir kasede yumurtaları, süt, su, sıvı yağ, un ve tuzu çırpma teliyle pürüzsüz bir kıvam olana kadar karıştırın.

Hafif yağlanmış tavada krepleri pişirin. Pişen krepleri üst üste dizin ve üzerlerine kapak kapatarak sıcak kalmasını sağlayın. Kreplerin iç harcı için; maydanoz ve frenk soğanlarını incecik kıyın. Labne peyniri, kıyılmış yeşillikler ve taze çekilmiş tane karabiberi bir çatal yardımıyla karıştırın. Maydanoz ve frenk soğanını ilave edin. Somon fümeyi yaprak halinde açın. Kreplerin üzerine önce peynirli harcı daha sonra da somonları ilave edin ve rulo şeklinde sarın. Krepleri düzgün porsiyonlar halinde yuvarlak yuvarlak kesin ve kürdan yardımıyla tutturup servis tabağına dizin. Afiyetler olsun.

Kar tanesinden sonra kışın en güzel hali: Lahana sarması

Malzemeler

1 adet orta boy lahana

6 su bardağı sıcak su

İç harcı için

1 su bardağı baldo pirinç

400 gram orta yağlı kıyma

2 adet orta boy kuru soğan

1 adet büyük boy domates

1/2 tatlı kaşığı domates salçası

1/2 tatlı kaşığı biber salçası

1/4 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1/2 su bardağı ılık su

Sosu için

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 adet büyük boy rendelenmiş domates

1 su bardağı sıcak su

1/2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

Mikroskop altında incelenen kar tanesinden (bkz: kar tanesi ) güzel, kışa ait bir şey varsa o da lahana sarmasıdır. Zeytinyağlı sarma için lezzetli yaprak bulamazsınız diye alternatif olarak...

Nasıl Yapılır?

Lahanaları haşlamak için bir tencerede kaynar su hazırlayın. Lahananın göbek kısmını çıkartın ve yaprak yaprak haşlayın ardından buzlu suya koyun ve diri kalmalarını sağlayın.

Kuru soğanı küp küp soğrayın ve bir kaba alın. Domatesleri rendeleyin, maydanozları ince ince kesin. Kıyma, yıkanmış pirinç ve baharatları ilave edin. Domates, soğan ve maydanozları da bu karışıma ekleyin ve iyice harmanlayın.

Lahanaların damarlı kısımları içte kalacak şekilde, orta kısmına hazırlanan iç harcı yerleştirin ve kenarlarından kapatarak düzgünce sarın. Lahanaları geniş tabanlı bir tencereye düzgünce dizin. Sosu için, domates, sarımsak, domates salçası ve tuzu bir kabın içinde karıştırın. Kıvamını açmak için sıcak suyla karıştırın. Lahana sarmalarının üzerine gezdirin ve tereyağlarını da ilave edip kısık ateşte 35 dakika kapağı kapalı bir şekilde pişirin.

Televizyona ilk konser düşmeden masaya gelsin: Tavada antrikot ve ıspanaklı patates püresi

Malzemeler

Eti için

2 adet antrikot (250'şer gramlık)

1/2 demet taze kekik

1 baş sarımsak

3 adet defne yaprağı

4 yemek kaşığı tereyağı

1/2 çay kaşığı iri çekilmiş tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Ispanaklı patates püresi için

500 gram ıspanak

500 gram patates

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıcak süt

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Servisi için

1/2 adet küp doğranmış şeftali

1 adet dilimlenmiş mürdüm eriği

1/2 adet yufka

4 adet yenilebilir çiçek

Çok bekletmeyin. Belki ara sıcaklarla ana yemeklerin arasını uzak tutmayı seviyorsunuz ama bu grup bekletmeye gelmez, ana grup çünkü. Antrikot , patates püresi ve ıspanak...

Nasıl Yapılır?

Kabukları soyulmuş patatesleri tuzlu suda haşlayın. Kaynayan suda patatesleri alın ve ıspanakları hızlıca haşlayın. 30 saniye sonra çıkartın ve buzlu suda formlarını korumaları için bekletin. Haşlanmış patatesleri ve iyice suyu sıkılmış ıspanakları, sıcak süt ve tereyağı ekleyip düşük devirde bir kaç tur püre kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Tuz ve karabiberi de ilave edin. Ispanaklı patates püresini sıkma torbasına alın ve bekletin.

Etleri, iyice ısınmış döküm tavada iki yüzünü de baharatlandırarak mühürleyin. Etler mühürlendikten sonra tavaya ortadan ikiye kesilmiş bir baş sarımsak, kekik ve defne yapraklarını atın. Tereyağınıda ilave edin ve kaşık yardımıyla tereyağını etlerin üzerine gezdirin. Servisinde kullanacağınız yufkayı, bu esnada önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika ısıtın.

Meyveleri de hafifçe soteleyip hazırlayın. Etin ön planda olduğu nefis bir tabak hazırlayın ve afiyetler olsun.

Eğer menü özelse, en az 1 yemekte kürdan vardır: Biftek sarma

Malzemeler

8 adet ince dövülmüş biftek

4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

8 adet kültür mantarı

1 adet orta boy dolmalık biber

1 adet orta boy havuç

1/2 tatlı kaşığı domates/acı biber salçası karışımı

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Biftekleri marine etmek için

1 adet rendelenmiş kuru soğan

1 çay bardağı süt

1/4 çay bardağı ayçiçek yağı

1 adet defne yaprağı

Bir kısmınıza saçma gelebilir ama bizce bir yerde parti varsa, bir masa bir kalabalığa özenle hazırlanmışsa içinde mutlaka kürdan olmalıdır.

Nasıl Yapılır?

Rendelenmiş soğanın suyunu çıkartın. Süt, ayçiçek yağı ve defne yaprağıyla karıştırın. İnce dövülmüş biftekleri hazırlanan karışımla marine edin.

İç harcını hazırlamak için; mantarları nemli bir bezle temizleyin ve ince ince dilimleyin. Soğanı ve sarımsakları da doğrayın. Havucun kabuklarını soyun ve rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Çekirdekleri çıkmış dolmalık biberleri de jülyen doğrayın. Isınmış tavada soğan, sarımsak, havuç ve biberleri soteleyin. Mantarları da ilave edin ve en son salça ve baharatlarla aromalandırın. İç harcı hafif soğutun ve kaşar peyniri ilave edin.

Marine biftekleri buzdolabından çıkartın ve harcı dolduruğ kürdan yardımıyla tutturun. Yağsız tavada ters yüz ederek pişirin. Afiyetler olsun.

Yeni yılınız en az onun kadar soslu olsun: Tavuk piccata

Malzemeler

4 adet fileto tavuk göğsü (200'er gramlık)

3 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Kızartmak için

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Sosu için

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı sıcak tavuk suyu

1/2 çay bardağı limon suyu

2 yemek kaşığı kapari turşusu

1/4 demet maydanoz

Kapari turşusu, tavuk suyu, tereyağı, limon suyu ve maydanozdan oluşuyor bahsettiğimiz sos. Hayatta her şey iyi giderken, 2 enfes haber daha almaya benziyor. Anne olduğunuzu öğrendiğiniz gün, terfi almak gibi. O yüzden...

Nasıl Yapılır?

Kemiksiz tavuk fileto etlerini keskin bir bıçak yardımıyla uzunlamasına kesin. Üzerine streç film sarın ve et döveceğiyle inceltin.

Bir kapta un, tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi karıştırın. Tavuk dilimlerini arkalı önlü una bulayıp, bir servis tabağına alın. Zeytinyağını ve tereyağını eritin. Tavukları kızgın tavada arkalı önlü pişirin. Kızartma tavasında kalan suya tavuk suyu ilave edin. Limon suyu katın ve kıvam alıncaya kadar çektirerek pişirin. İnce doğranan kapari turşularını da ilave edin. Sosa tereyağını ilave edin, eriyene kadar karıştırın. Son olarak incecik kıyılmış maydanozu kattığınız sos karışımına kızaran tavukları alın.

Sosla beraber 2-3 dakika daha pişen tavukları servis tabağına alın ve soğutmadan servis edin.

Yeni yılınız en az onun kadar soslu olsun: Tavuk piccata tarifi

Senede bir gün: Panettone

Malzemeler

Hamuru için

2 yemek kaşığı taze sıkılmış portakal suyu

2 yemek kaşığı sıcak su

3/4 su bardağı kuru üzüm

1/2 su bardağı kuru meyve karışımı (portakal ağırlıklı küp şeklinde doğranmış karışık meyveler)

3 adet yumurta

1/2 su bardağı ılık su

1/2 yemek kaşığı bal

5 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı un

3 yemek kaşığı toz şeker

1/4 tatlı kaşığı kuru maya

1/2 adet orta boy rendelenmiş limon kabuğu

1/4 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için

1 yemek kaşığı soğuk tereyağı

Panettone leziz mi leziz bir ekmek ancak yapılması biraz zahmetli olduğundan yılbaşı sofraları onun için en ideal zaman. Yılbaşı masalarına o kadar da yakışıyor ki gerçekten mutfakta emek harcamaya değer.

Nasıl Yapılır?

Kuru üzümleri bir kaseye alın. Üzerine portakal suyu ve sıcak su ilave ederek bekletin. Un, maya, toz şeker, rendelenmiş limon kabuğu ve tuzu bir kapta harmanlayın. Sıvı malzemeleri ayrı bir kapta harmanlayın ve azar azar kuru karışımın olduğu kaba ekleyin. 4 yemek kaşığı tereyağını da azar azar ilave edin. Kuru üzümlerin suyunu süzün ve 1 yemek kaşığı tereyağıyla karıştırıp karışıma tahta kaşık yardımıyla ekleyin. Hamuru derin bir kaseye alın ve yaklaşık 12 saat mayalandırın.

Yaklaşık 3 katına çıkan hamuru minik hareketlerle nazikçe yoğurun. Uygun büyüklükte bir kaba yerleştirin ve 2 saat daha mayalandırın. Hamurun üzerine artı çizin ve ortasına soğuk tereyağını yerleştirin. 180 derecede 75 dakika pişirin.

Bütün çinkolar sizin bütün sebzeler onun olsun: Sebzeli bulgur pilavı

Malzemeler

2 adet orta boy yeşil biber

1 adet kırmızı dolmalık biber

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet küçük boy havuç

4 adet kurutulmuş domates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı pilavlık bulgur

2 su bardağı sıcak tavuk suyu

1/2 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 tatlı kaşığı nane

Yıllardır pirinç pilavı nın alternatifi göründü, masaya ilk o kondu. Bu sene, bu haksızlığı yeni yılın ilk gününe taşımıyoruz.

Nasıl Yapılır?

Yeşil ve kırmızı biberleri ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkartın ve küp küp doğrayın. Kuru soğanı da biberlerle aynı büyüklükte olacak şekilde doğrayın. Havuçları da jülyen doğrayın. Zeytinyağı ve tereyağını bir pilav tenceresinde eritin ve soğanları, biberleri ve havuçları soteleyin. Kurutulmuş domatesleri de ilave edin ve tüm malzemeyi soteleyin. Pilavlık iri bulguru, suyunu süzdürdükten sonra pilav tenceresine aktarın. Domates salçası, tuz, karabiber ve naneyi ilave ettikten sonra tüm malzemeyi 3 dakika kadar kavurun. Tavuk suyunu da ilave edin ve 12-14 dakika kısık ateşte pişirin.

Tane tane olması için 10 dakika dinlendirin ve servis edin.

Pirinç pilavından hem sağlıklı hem lezzetli: Sebzeli bulgur pilavı tarifi

Tombala yanında: Fırınlanmış baharatlı kaju

Malzemeler

400 gram çiğ kaju

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı nane

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1/2 çay kaşığı tuz

Yılbaşını evde geçirenlerin, televizyon karşısında, tombala oynarken keyfine keyif katacak bir atıştırmalık fırınlanmış baharatlı kaju. Üstelik hazırlaması da oldukça pratik.

Nasıl Yapılır?

Yağ, nane, kırmızı toz biber ve tuzu karıştırın. Çiğ kaju tanelerini bu karışımla iyice harmanlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinde önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

Baharatlarla lezzetlenen kajuları cam bir kapta dilediğiniz kadar muhafaza edin.

2016 onunla güzeldi: Marlenka

Malzemeler

200 gram şeker

520 gram un

2 adet yumurta

55 gram tereyağı

2 çorba kaşığı bal

1 paket kabartma tozu

Kondanse süt için

1200 gram süt (yağlı)

200 gram şeker

Krema için

300 gram yoğunlaştırılmış süt

3 adet yumurta

2 çorba kaşığı bal

55 gram tereyağı

Süslemek için

400 gram fındık içi

2016'da ondan bol bol bahsetmişken yeni yılı da onunla karşılasak pek enfes olmaz mı? Çok yoğun oranda şeker içermemesi, tadını baldan alması ve kremayla kaplanmaması ile yılbaşı sofranıza hafif bir tatlı son yaşatacak.

Nasıl Yapılır?

Kekin hazırlığını yapmak için; yumurta ve şekeri iyice çırpın. Tereyağını direkt ısı görmeden eritin. Eriyen tereyağının içine kuru malzemeleri ilave edin ve karıştırın. Homojen kıvama gelen karışımı narince yumurtalı karışıma ilave edin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Yaklaşık 1,5 kepçe hamurdan dökerek eşit ve ince bir tabaka halinde yayın. Önceden ısıtılmış 165 derecelik fırında 5-6 dakika pişirin.

Kondanse sütü hazırlayın. Kremayı hazırlamak için; tereyağını eritip, soğutun. Tereyağı dışındaki malzemeleri geniş bir kabın içerisinde çırpın. En son teryağını ekleyip çırpmaya devam edin. Kıvam alması için buzdolabında bekletin.

Ayrı ayrı hazırladığımzı pasta kekinin ilk katını ince bir tabaka krema ile kaplayın ve üzerine ince çekilmiş fındık ilave ederek diğer kata geçin kek katlarınız bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Şansla, balla dolu bir yıl olsun: Marlenka tarifi

Sanırsın Victoria's Secret defilesi salonda gerçekleşiyor: Çikolata dolgulu makaron

Malzemeler

90 gram yumurta akı (yaklaşık 3 adet yumurta akı)

90 gram toz badem

200 gram pudra şekeri

50 gram toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Kreması için

200 gram bitter çikolata

200 gram krema

Üzeri için

1 çay kaşığı tarçın

Her biri en az, ülkeye gelin geldiğini düşündüğümüz Adriana Lima kadar güzel, alımlı. Trilçeyi ana yemeklerden hemen sonra yiyeceğiniz için makaronları defileye saklayın.

Nasıl Yapılır?

Krema için; tereyağını hafif ısıtın. Bitter çikolatayı ilave edin ve karıştırın. Kremayı hafif soğutun ve buzdolabında dinlendirin.

Makaronun hazırlanışı için; yumurta akını hızlı devirde iyice çırpın. Badem tozu ve pudra şekerinin elek üzerinde kalan pütürlü kısımlarını kullanmayın. Yumurta aklarının sönmemesi için badem tozu ve pudra şekerini tahta kaşık yardımıyla yumurta aklarına ilave edin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine sıkma torbası yardımıyla makaron harcını hemen hemen aynı boyda olacak şekilde sıkın. Önceden ısıtılmış 140 derece fırında, orta bölmede 18- 20 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra soğumalarını bekleyin.

Aralarına hazırlanan kremadan sürüp iki katı birleştirin.

Kimse kusura bakmasın, pastasız kutlama olmaz: Kestaneli rulo pasta

Malzemeler

200 gram kestane

Keki için

4 adet yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı su

4 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı vanilya özütü (arzuya göre)

Dolgu kreması için

200 gram şekersiz çiğ krema

200 gram beyaz çikolata

Üzeri için

1 paket toz krem şanti

1,5 çay bardağı soğuk süt

Yukarıda yazdığımız cümleden daha fazlasını kurmak istemiyoruz. Yeteri kadar net olduk bu konuda.

Nasıl Yapılır?

Kestaneleri çizin ve 200 derecelik fırında pişirin. Dolguyu hazırlamak için kremayı kaynatın ve bitter çikolatayı hafif kaynayan kremanın içinde eritin. Buzdolabında dinlendirin.

Yumurta beyazlarını çırparak kabartın. Kuru malzemeleri bir kapta karıştırın ve yumurtalı karışıma ilave edin. Bu karıştırma işlemi narince yapılmalıdır. Yağlı kağıt serilmiş dikdörtgen bir fırın tepsisine ince bir kat olacak şekilde serdiğiniz hamuru önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 7-8 dakika pişirin.

Pişen ve soğuyan kekin içine hazırlanan kremayı ekleyin ve kestanelerle beraber rulo şeklinde sarın. Pastanın üzeri için krem şanti ve sütü çırpıp düzgünce sürün.

Tabii ki de unutmadık bonusu: Tek kişilik dev kadro yılbaşı hindisi

Malzemeler

1 adet orta boy bütün hindi (4-4,5 kg.)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 çay kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı tuz

İçi için

1 dal biberiye

1 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı tane karabiber

Kestaneli iç pilav için

2 su bardağı baldo pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı çam fıstığı

2 yemek kaşığı kuş üzümü (ılık suda bekletilmiş)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

1/4 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı sıcak et suyu (tavuk suyu)

1 su bardağı haşlanmış kestane

Nasıl Yapılır?

Temizlenmiş hindileri bol suda yıkayın ve iyice kurulayın. Bir kasede zeytinyağı, bal, domates salçası, taze sıkılmış limon suyu, hardal ve tuzu karıştırın. Sosu fırça yardımıyla hindinin her tarafına sürün. Hindinin iç kısmına biberiye, tane karabiber ve defne yaprağı yerleştirin. Hafif unlanmış fırın poşetine veya tepsisine hindiyi alın ve önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 2,5 saat pişirin.

Pilavı hazırlamak için, soğanları küp küp doğrayın. Tereyağını ve zeytinyağını eritin. Soğanları hafifçe soteleyin. Pirinçleri de ilave edin. Bol suda beklettikten sonra yıkadığınız kuş üzümlerini, karabiber, tarçın, yenibahar ve tuzu katın. Sıcak et suyu ve küçük parçalara ayırdığınız haşlanmış kestaneleri ilave ettiğiniz pilavı, kısık ateşte ve kapağını kapattığınız tencerede suyunu çekene kadar pişirin.

10 dakika demlenmesi için bekletin ve pişen hindiyi pilavla porsiyonlayarak servis edin.

Şimdi 10'dan geriye doğru sayabiliriz.