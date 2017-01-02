HABER KIBRIS

Yeni yılın ilk bebekleri

02/01/2017

Yeni yılın ilk bebekleri
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Girne’ye bağlı Boğaz’da ikamet eden Özge-Hüseyin Kara çifti, yeni yıl günü ilk bebeğini kucakladı. Osman bebek,  1 kilo 980 gram ağırlığında dün saat 12.30 civarında dünyaya “Merhaba” dedi. 

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Lefkoşa’da, 2017’nin ilk bebeği olan Demir Salih, dün öğle saatlerinde özel bir hastanede dünyaya gözlerini açtı. Birce-Buğra Çakır çiftinin ikinci çocukları olan Demir Salih 2017’de Lefkoşa’da dünyaya gelen ilk bebek unvanının sahibi oldu.

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Gazimağusa’da 2016’nın son bebeği olarak Hatice ile Ali Gülerler çiftinin kızları Asel, 2017 yılının ilk bebeği, Zeren ve Aykut Eren çiftinin, dört gözle beklediği Laren oldu

KAYNAK: DİYALOG VE KIBRIS GAZETESİ



TAGS: yeni yıl, bebek, haber
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