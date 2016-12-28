Yenicami Akademi’de yeni dönem

Yenicami akademi kadrosuna Çağan Çerkez ile birlikte Erdoğan Emiroğluları ve Simay Kanan da akademide görev yapacak. Konuyla ilgili basın bildirisi yayınlayan YenicamiKulübü “Değişen ve gelişen dönemde rekabet şartlarını bir üst seviyeye taşımak, bilimsel projeleri hayata geçirmek ve kaliteli sporcu sayısını daha da artırabilmek için eğitim kadrosuna yeni antrenörler ve spor bilimciler dahil etmiştir” dedi.

Açıklamada “Son altı yılda yetişen birçok futbolcunun yanı sıra performans anlamında toplamda 11 kupayla kırılması zor bir başarı elde eden YAKSpor Akademisi bilimsel yetenek seçme, belirleme ve geliştirme alanlarında uzman Simay Kanan’ı akademi koordinatörü olarak görevlendirdi. Premier Lig’de Swansea Futbol Kulübü’nde akademide görev alan Simay Kanan önümüzdeki dönemde hem özkaynak hemde A takım için bilimsel çalışma desteği sağlayacak. Sporcuların performans analizlerinin yapılması, düzenli olarak takip edilmesi ve en yüksek düzeye çıkarılmasına ile ilgili çalışmaları yürütecek olan SimayKanan’ın bilimsel çalışma alanında YenicamiAğdelen Kulübü’ne katkı koyması bekleniyor.

Aynı şekilde son iki yıl YAK özkaynakta görev alan ve A2 liginin son şampiyon antrenörü Çağan Çerkez yeniden A2 antrenörlüğüne getirildi. Hem oyunculuk hemde antrenörlük deneyimi ile geleceğin A takım oyuncularını yetiştirecek Çağan Çerkez’in yanı sıra 15 yaş altı antrenörlüğüne Erdoğan Emiroğluları görevlendirildi. Gerek süper lig seviyesinde deneyimli futbolcu kimliği gerekse ilkokul öğretmeni olmanın avantajlarını taşıyan Erdoğan Emiroğluları ile güçlenen eğitim kadrosunda yer alan mevcut akademi eğitmenleri ile 2020 yılına kadar pek çok başarının yakalanmasını amaçlamaktadır.”



