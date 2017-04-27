Yenicami, Kaan Kaner ile devam

KAAN KANER İLE YENİDEN: K-Pet Süper Lig şampiyonu Yenicami’de dün gerçekleşen genel kurulda tek aday olan mevcut başkan Kaan Kaner yeniden başkanlığa getirildi

K-Pet Süper Lig şampiyonu Yenicami’de olağan genel kurul dün gerçekleşti. Kulüp lokalindeki Olağan Genel Kurulda başkanlık için mevcut başkan Kaan Kaner dışında başvuran olmadı. Genel kurulda üyelerinin onayını alan Kaan Kaner yeniden Yenicami Kulübü Başkanlığına getirildi. Kaner’in 23 kişilik yönetim kurulunda yeni isimler de yer aldı.

Kaan Kaner’in yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Enver Kahveciler, Evrim Hınçal, Serhat Kotak, Şahap, Aşıkoğlu, Mehmet Saydam, Salahi Çağman, Ali Vehid, Bülent Avcan, Arınç Perçinci, Ömer Gedik, Murat Karakuş, Şenol Karayel, Raşit Özgür, Safiye Özaltıner, Abdullah Sultanoğlu, Metin İleri, Hüseyin Metinser, Selçuk Zekai, Erdaş Erbilen, Salih Karayusufoğlu, Gökhan Necipoğlu, ve Mehmet Paşa.