Yeniceköy kavşağında feci kaza, 6 yaralı

Lefkoşa- İskele yolu Yeniceköy kavşağında iki araç yüz yüze çarpıştı. Bir tanesi 7 aylık bebek 6 kişi yaralandı...

Bu akşam, saat 21:30 sıralarında, Emine Karakaş (K-35), yönetimindeki LN 487 plakalı salon araç ile Yeniceköy kavşağından anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Ercan -İskele Anayoluna giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde İskele istikametine doğru seyreden Mehmet Çelik (E-37) yönetimindeki ET 659 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu hafif yaralanan LN 487 plakalı araç sürücüsü Emine Karakaş ile ET 659 plakalı araç sürücü Mehmet Çelik ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Rabia Çelik (K-33), Mehmet Şahut Çelik (E-9), Tenime Çelik (K-10) ve Gizem Çelik (7 aylık) kaldırıldıkları Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri hâlen sürüyor.

Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların şuurlarının açık olduğu belirtildi.