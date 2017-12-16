Yeniden cezaevine gitti

Uyuşturucu suçundan birçok sabıkası bulunan ve en son ekim ayında kardeşinin aracını yanıcı madde dökerek kundaklayan Cem Derviş Doğu, Ortaköy’de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bir apartman dairesine düzenlenen baskında yarım gram eroin ve 1 gram bonzai ile yakalanmıştı.

Devrim DEMİR/Havadis

Baskın anında uyuşturucuyu polise vermek istemeyen Doğu, 1 gram eroini yutmuştu.

Doğu, polise verdiği ifadede, söz konusu uyuşturucu maddeyi 4 Aralık tarihinde bir şahsın yönlendirmesi ile Lefkoşa-Mağusa anayolunda bir tabelanın altından aldığını, aynı şekilde Kasım ayında yine söz konusu yerden 10 gram bonzai aldığını itiraf etti.

Doğu aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolarken dün, kanunsuz uyuşturucu madde (sentetik Cannabinoid Ve Eroin) “İthal”, “Tasarruf” ve “Verme” suçlarından teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının davaları görüşülünceye kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Karam: Bir kısmını içti, bir kısmını sattı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam, zanlı Cem Derviş Doğu’nun Ortaköy’de bir apartmanda yakalandığını anlattı.

Polis çavuşu Erkan Karam, zanlı Doğu’nun baskın anında polisi görmesi üzerine elinde tuttuğu 1 buçuk gram eroinin bir gramını ağzına atarak yuttuğunu, yarım gram eroin ve 1 gram bonzai uyuşturucu maddeyi pencereden attığını söyledi.

Karam, Doğu’nun attığı uyuşturucu maddeleri emare olarak aldıklarını, yapılan sorgulamada ise uyuşturucu maddeleri Aralık ayında bir şahsın yönlendirmesi ile eroini 5 gram, bonzai türü uyuşturucu maddeyi ise 10 gram olarak aldığını ve bir kısmını içip bir kısmını sattığını itiraf ettiğini belirtti.

Anayolda uyuşturucu ticareti

Polis çavuşu, mahkemede verdiği ifadede zanlı Cem Derviş Doğu’nun verdiği ifadesinde Kasım ayında yine Lefkoşa-Mağusa anayolunu üzerinde bir trafik tabelası altından 10 gram bonzai aldığını itiraf ettiğini kaydetti.

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu, zanlının konu uyuşturucu maddelerden bir kısmı içtiğini bir kısmını ise sattığını tespit ettiklerini söyleyerek soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Doğu’nun yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.