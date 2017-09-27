Yenilgisizliği “Sivri” bitirdi

Türkiye Süper Ligi’nde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray, dün sabah U21 takımı ile oynadığı antrenman maçında 2-1 mağlup oldu.

U21 takımının golleri 18’lik Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri’den geldi.

Türkiye Süper Lig’inde zirvede yer alan Galatasaray, 7. haftada Karabükspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ederken dün sabah yapılan idmanın yıldızı Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri oldu. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmanın son bölümünde A takım ile U21 takımı 11’e 11 tam sahada çift kale maç yaptı.

Galatasaray U21 takımında harikalar yaratan 18’lik genç yıldız Ahmet Sivri, antrenman maçında Tudor’un en çok dikkatini çeken isim oldu. U21 takımının, A takımı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Ahmet Sivri 2 gole imza atarak takımının galip gelmesini sağladı. Galatasaray, Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarını bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.