Yeşil Barış Hareketi: Daha Fazla Yangın İstemiyoruz

Yeşil Barış Harekatı (YBH), yetkililere, “iklim şartlarından dolayı yaz aylarında yangınların kaçınılmaz hale geldiği ülkemizde gerekli denetim ve önlemleri almak için son ağacın da yanmasını mı bekliyorsunuz?” ve “Yıllardır ivedi bir ihtiyaç olan orman yangını ve birçok acil müdahaleler için gerekli olan helikopter alımının neden yapılmadığının gerekçeleri nelerdir?” diye sordu.

Yeşil Barış Harekatı yaptığı açıklamada, “ormanlar, duyarsızlıktan, istismardan ve ihmallerden dolayı tükenme noktasına geldi. Ülkemizde hala ağaçları koruma yasası yok” dedi.

YBH, “Bu konunun muhatapları ya durumun önemini algılayamayacak kadar ehliyetsiz, duyarsız ve beceriksiz veya ülke sevgisinden yoksundur. Yerlerini daha ehli, daha duyarlı ve ülke sevgisi ile dolu yöneticilere yer açmak üzere derhal istifa etmelidirler” ifadelerini kullandı.

Sadece orman ağaçlarının değil, kent içinde, yol boylarında, hatta özel alanlardaki ağaçların da duyarsızca kesilerek çölleşmeye çanak tutulduğunu ileri süren YBH, her yıl çıkan yangınlardan dolayı birçok canlıya ev sahipliği yapan, adanın akciğerleri ormanların çatır çatır yanarak tükendiğini belirtti.

Küresel ısınmanın giderek şiddetini artırdığı, 45+ derecelere boğuşulduğu, bu koşullarda dikilecek fidanların ağaç olabilme şansının artık yok denecek kadar azaldığını dile getiren YBH, yangınları önleme adına tedbirlerin alınmasını, denetimlerin hayata geçirilmesini talep ettiklerini anımsatarak, ağaçların ne kadar önemli olduğunu bilmeyenlere anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yangınlara erken müdahale edebilmenin ne kadar yaşamsal olduğunu da anlattıklarını belirten YBH, “Ne var ki, sevgisiz ve duyarsız ifadelerle karşılaştık hep. Ama çok amaçlı yangın söndürme helikopteri alımının ne kadar elzem ve ivedi olduğunu, ne yazık ki son çıkan Beşparmak ve Kalkanlı bölgelerindeki yangınlarla en acı bir şekilde yine gördük” dedi.

Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu olarak, ekolojik dengenin daha fazla bozulmaması ve çevrenin korunması adına yangınlara karşı gerekenin yapılması ivedilikle talep edildi.