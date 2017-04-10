Yeşil Barış Hareketi: Ormanlar elden gidiyor

Yeşil Barış Hareketi, devlet ormanlarının yatırım adı altında birilerine verildiğini, özel statüdeki ormanların ise yeterli yasal düzenleme olmadığı için parsellenip arsaya dönüştürüldüğünü savundu.

Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, ormanlık alandaki ağaçların kesilmesi “fetvasının” devlet eli ile verildiği öne sürülerek, yüz binlerce zeytin ve harnup ağacının kesilmesinin yeşil dokunun kaybedilmesini hızlandırdığı ifade edildi.

Boğaz ormanlarının bugün hızla parsellenmekte, yok olmaya doğru ilerlemekte olduğu iddia edilen açıklamada, yüz binlerce zeytin ve harnup ağacının kesilmesi ile de yeşil dokunun büyük oranda kaybedilmesinin iklimi hızla değiştirdiği savunuldu.

Açıklamada denetim dışı sayısız şömine yapıldığı, çok sayıda odun sobasının ithal edildiği, eline testere alan herkesin önün gelen ağaca rahatlıkla saldırabildiği, böylece yeşil dokunun ciddi boyutlarda kan kaybettiği ifade edildi.

Yeşil Barış Hareketi açıklamasında, yetkililer, tahribatlara daha fazla seyirci kalmayarak, kayıpları durdurmaya, bir an önce “Ağaçları Koruma Yasası” hazırlayarak, ülkenin geleceğini kurtarmak için harekete geçmeye davet edildi.