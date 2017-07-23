Yeşil Bursa Rallisi Tozu Dumana Kattı

2017 Türkiye Ralli Şampiyonası 4. yarışı olan 42.Yeşil Bursa Rallisi BC Vision Motorsport adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibinin birinciliği ile sona erdi. Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından Nilüfer Belediyesi katkılarıyla düzenlenen rallinin ikinciliğini Neo Motorspor adına Peugeot 208 T16 R5 ile Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez elde ederken, üçüncülüğü BC Vision Motorsport takımından Uğur Soylu-Aras Dinçer elde etti.

Sınıf N’de Mitsubishi Lancer EVO IX ile yarışan Toksport WRT ekibi Menderes Okur-Ufuk Uluocak, Sınıf 4'te Ford Fiesta R2T ile Ford Motorsport Turkey ekibi Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ve Sınıf 3'te Renault Clio R3 ile GP Garage MyTeam ekibi Murat Soyçopur-Can Hergüner birinciliklerin sahibi oldular. 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerin yer aldığı Historic klasmanında ise 1976 model Ford Escort MK II ile Parkur Racing ekibi Burak Türkkan-Onur Aslan zafere ulaşan ekip oldu.

Türkiye Ralli Şampiyonası 09-10 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenecek olan 38.İstanbul Rallisi ile devam edecek.