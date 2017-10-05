Yeşil ve mavi bir arada: Norveç Fiyortları

Yeşil ile mavinin en güzel buluşmalarından birine sahip olan fiyotlar, Norveç ziyaretçilerinin en çok görmek istediği yerler arasında yer alıyor.

Fiyortlar Nasıl Oluşur?

Buzul çağından sonra, buzulların dağları aşındırması ve derin bir vadi oluşturmasıyla şekillenen fiyortlar, deniz suyunun bu boşlukları doldurması ile oluşuyor. Bu oluşum deniz altında kalmış vadiler olarak da tanımlanabiliyor. Genellikle dik yamaçlar arasında bir nehir görünümünde olan bu oluşum, dar ve uzun geçitler olarak görülüyor. Gezmek için tek uygun araç ise gemiler oluyor. Kuzey kıyıları, özellikle de Norveç, dünyanın en büyük ve güzel fiyortları ile her sene binlerce insana görsel bir şölen sunuyor.

Fiyortların oluşumunun ise 50 milyon yıl önce dağları aşındırmaya başlayan buzullar ve 10 milyon yıl önce buzul çağı sona erdikten sonra bölgenin su ile dolması ile meydana geldiğine inanılıyor. Tüm bu oluşumlar sonunda “U” şeklinde bir görünüme sahip olan fiyortların zemin kısmı oldukça derinlerde yer alabiliyor.

Bergen'den Başlayan Muhteşem Bir Deneyim

Hordaland, Norveç fiyortları bölgesi olarak biliniyor. Fiyortları gezmek isteyenler için ise en büyük ve merkezi şehir Bergen konaklamak için oldukça uygun. Aralıksız bir gemi seyahatinin yanı sıra Bergen'den kalkan gemiler ile istenilen fiyortları da gezmek mümkün oluyor.

Sogne Fiyordu (Sognefjord)

Norveç fiyortları arasında en büyüğü olan Sogne, dünya sıralamasında ise 2. sırada yer alıyor. Bergen şehrinin kuzeyinde yer alan Sognefjord, 180 km uzunluğu ile ziyaretçilerine harika bir yolculuk vadediyor. Dağların yüksekliğinin 1700 metrelere ulaştığı fiyordun derinliği ise 1234 metre olarak ölçülüyor. Sogne'yi gezerken karşılaşılabilecek bir diğer güzellik ise tepelerinden dökülen sayısız ve peş peşe sıralanmış çağlayanlar oluyor. Ayrıca bu fiyort, National Geographic Travel tarafından “dünyanın en ikonik güzergahı” olarak tanımlanıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan bölgeyi tüm yıl boyunca ziyaret edebilirsiniz.

Sogne'nin en çok bilinen kollu olan Naeroyfjord'u da bu gezi sırasında ziyaret edebilirsiniz. 20 kilometre uzunluğunda olan fiyordun en dar bölümü 250 metre ve en sığ bölümü 12 metre olarak ölçülüyor. Sogne'nin bir diğer kolu olan Lustra Fiyordu (Lustrafjorden) ise 40 kilometre uzunluğunda bulunuyor.

Hardanger Fiyordu (Hardangerfjord)

Norveçliler, “Sogne Fiyordu, fiyortların kralı ise Hardanger Fiyordu kraliçesidir” diyor. Bergen şehrinin güneyinde bulunan fiyort, 179 kilometre boyunca uzanıyor. 800 metre derinliğe kadar ulaşan bölgede çok sayıda şelale de bulunuyor. Mavi ve yeşilin yanı sıra, bahar aylarında renkli meyve ağaçları, yüksek bölgelerde bulunan karlar ve sahip olduğu doğal taşlarla en güzel fotoğraf karelerinin yakalanabildiği bir yer olarak göze çarpıyor.

Ayrıca yolculuğu biraz daha uzatarak fiyordun en uzun kolu olan Sorfjord ve Geiranger'ın yanı sıra en kısa kolu olan Eidfjord'u da gezebilirsiniz. Çok sayıda liman ve kasabaya sahip olan fiyortta, kısa veya uzun süreli konaklama imkanı da bulunabiliyor.

Trondheim Fiyordu (Trondheimfjord)

Norveç'in en uzun üçüncü fiyordu olan Trondheim, 130 kilometre olarak ölçülüyor. “Viking krallarının şehri” olarak anılan ve 200 yıl başkentlik yapmış Trondheim şehri de bu fiyordun güney kıyısında yer alıyor. Fiyortta Ytteroy ve Tautra adında 2 büyük ada da bulunuyor. En derin bölgesi 617 metre olan fiyort, kıyıları en eski yerleşim yerlerine sahip olduğu için ziyaretçilerin birçok tarihi yapıyı da görmesine imkan tanıyor.

Büyük fiyortlarının yanı sıra Fensfjorden, Bjornafjorden, Boknafjorden ve Lysefjorden gibi nispeten küçük birçok bölge de Norveç fiyortları arasında yer alıyor.

Kaynak: Tatil Sepeti