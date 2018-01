Yeşilçam'ın acı günü... 'O bir babaydı'

Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Türk sinemasının efsane oyuncusu Münir Özkul'un vefat haberinin ardından art arda taziye mesajları geliyor. Usta oyuncu Ayşen Gruda, "Münir Özkul sadece Türkiye’de değil dünya çapında büyük bir oyuncuydu. Türkiye’nin başı sağolsun. O çocuklarına vicdanı öğreten bir babaydı. Asla yeri doldurulmaz" dedi.

ardından paylaştığı mesajlar...

AYŞEN GRUDA



BEHZAT UYGUR

7'den 77'ye herkesin sevip saydığı değerli bir oyuncuydu. Her yaptığı işte topluma güzel mesajlar verenler ve çok birikimi olan değerli bir insandı. Uzun yıllardır rahatsızdı. Sevgili kızı ve eşi bir an olsun yanından ayrılmadılar. Evladım yanımdaydı. Haberi alınca gözlerim doldu dedi. Bedenen ayrıldılar ama manen ölümsüzleşiyorlar. Hepimiz çok çok üzüldük. Evet, uzun süredir rahatsızdı ama insanın içi burkuluyor. Münir Abi ve babam birbirini çok seven iki dosttu. Münir Abi, babamın oyunlarına gelir, kulis sohbetleri yaparlardı. Münir Abi'nin bizi izliyor olması ayrı bir onurdu. Üzücü tarafı bu geleneklerimize sahip çıkan insanlar yavaş yavaş aramızdan ayrılıyorlar. Her ne olursa olsun yerlerini hiç kimse dolduramıyor.