Yeşilçam'ın efsanesi fotoğraflara binlerce beğeni aldı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen adeta zamana meydan okuyor.

Yıllarını Türk sinemasına vermiş ve çok sayıda filmde rol almış Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabını faal olarak kullanan isimler arasında. 62 yaşındaki oyuncu Gülşen Bubikoğlu çoğunlukla hesabından geçmişe ait kareler paylaşırken son paylaştığı kareyle yıllara meydan okuduğunu gösterdi.

Havaların güzelleşmesini fırsat bilerek kendisini sokağa atan Bubikoğlu, gezmesine çıkmadan önce çektiği bir selfieyi ‘Hava mis… İçimiz açıldı biraz’ notuyla paylaştı. Gülşen Bubikoğlu yoruma kapalı olarak paylaştığı fotoğrafına 8 binin üzerinde beğeni aldı.