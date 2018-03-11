Yeşilova düzlüğe çıktı: 0-2

Merit Alsancak Yeşilova, Cihangir deplasmanında ilk devrede Hamis, ikinci devrede ise Lua Lua’nın ayağından bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve ligde oldukça rahatladı. Kupada yoluna devam eden Cihangir, bu mağlubiyetle Play-Out’un ilk basamağında kaldı

K-Pet Süper Lig’in 22. haftasında Merit Alsancak Yeşilova deplasmanda karşılaştığı Cihangir’i her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 44. dakikada Hamis ve 85. dakikada Lua Lua kaydetti. Bu sonuçla Yeşilova puanını 33’e yükseltirken Cihangir 27 puanda kaldı.

Önemli anlar:

Dk.5: Merit Alsancak Yeşilova’dan İlyas kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Raif golü önledi.

Dk.41: Cihangir’den Smart ceza sahası içerisinde sert vurdu, top üst direğe çarparak auta gitti.

Dk.44: Konuk ekipte Mustafa’ın sağdan ortasında Hamis sert vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk devre 1-0 Yeşilova üstünlüğünde tamamlandı.

Dk.50: Lua Lua ceza sahası içerisinde müsait durumda etkisiz vurdu, top kaleci Raif’te kaldı.

Dk.83: Günün başarılı ismi Lua Lua kendi taşıdığı topla ceza sahasına girdi. Şık hareketler sonrasında Lua Lua topu Raif’in üzerinden filelere gönderdi ve skoru 2-0 yaptıktan sonra yine takla atarak sevincini yaşadı.

Karşılaşma 2-0 Merit Alsancak Yeşilova üstünlüğünde tamamlandı.