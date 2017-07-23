Yeşilova, Ogungbe ve Adeleke ile imzalıyor

Daha önce Güney Kıbrıs’ta Paralimni ve Omonia kulüplerinde forma giyen stoper Ganiu Atanda Ogungbe ile İtalyan devi Lazio alt yapısında yetişerek İsviçre 1. Ligi’nde Lugano ve Biel Biene takımlarının formalarını terleten orta saha Seyi Adeleke’nin hafta içerisinde imza atması bekleniyor

Okan KARADEMİR

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova yabancılarını belirliyor.

Yeşil beyazlıların bir süredir denediği iki yabancı oyuncu teknik heyetten olumlu rapor aldı.

Daha önce Güney Kıbrıs’ta Paralimni ve Omonia kulüplerinde forma giyen stoper oyuncu Ganiu Atanda Ogungbe ile İtalyan devi Lazio alt yapısında yetişerek İsviçre 1. Ligi’nde Lugano ve Biel Biene takımlarının formalarını terleten orta saha Seyi Adeleke imza için gün sayıyor.

Redif Nurel başkanlığındaki Yeşilova yönetiminin, sezon öncesi hazırlıklarında ortaya koydukları performansla beğenilmeleri üzerine, 25 yaşındaki iki oyuncu ile hafta içerisinde sözleşme imzalayarak transferleri resmiyete dökmesi bekleniyor.

Yeşilova’nın kadroda düşündüğü Nijeryalı iki oyuncudan stoper Ogungbe’yi Güney Kıbrıs ekibi Anorthosis’in de istediği öğrenildi.