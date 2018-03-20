Yeşilova, Türk Ocağı’nı zorda bıraktı (2-1)

K-Pet Süper ligde ligin üst sıralarında yer almak isteyen Merit Alsancak Yeşilova, play out bölgesinden uzaklaşmak isteyen T.Ocağını 2-1 mağlup ederek istediğini alan taraf oldu. T.Ocağı bu mağlubiyetle play out grubunun içinde kalmaya devam etti. T.Ocağında Mustafa Avcı 49.dakikada kırmızı kart görerek takımının 40 dakika 10 kişi oynamasına sebep olurken, Merit Alsancak Yeşilova’da ise İlyas 89.dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı.

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu-Hakan Ünal-mehmet Ekşici

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA: H.Piro-Bayram-Vakkas-Okan-İlyas-Mustafa-Ulaş(Ahmet dk. 90)-Aksel(Yasin dk.62)-Hamis(Mejdi dk.90+3)

T.OCAĞI: A.Karal-Yunus-İsmet Mustafa Avcı-Bilal-James(Mehmet dk.78)-Michel-Doğukan(Justice dk. 46)-Hascan(İlker dk.57)-Remzi-Eneramo)

GOLLER: Dk.45+2 Hamis, dk. 69 Yasin (MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA), Dk. 67 Justice(T.OCAĞI)

KIRMIZI KART: Dk. 89 İLyas (MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA), Dk. 49 Mustafa Avcı (T.OCAĞI)

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