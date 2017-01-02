Yeşilova’da kadro revizyonu

ÜÇ FUTBOLCUYA TALİP VAR: K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup’ta ilk devreyi lider tamamlayan Merit Alsancak Yeşilova, bir yandan belirlenen bazı kaliteli futbolcularla görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan da takımda az süre alan Cahit Solkanat, Hüsyein Küsbeci ve Ediz Çukurovalı’ya, bazı kulüplerden teklifler geldi

Coşkun KUTAY

2015-2016 futbol sezonunda 1.Lig’e yükseldikten sonra hız kesmeyen ve hedef olarak benimsediği Süper Lig’e yükselmek için kaliteli bir kadro kuran Merit Alsancak Yeşilova, K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup’ta oynanan 9. hafta sonunda bir maç eksiği ile 19 puanla devreyi lider tamamladı.

Başkan ve yönetim, ilk devrede elde ettikleri başarıyı, ikinci devreye de taşıyıp, Süper Lig’e doğrudan çıkabilmek için bugün başlayacak ara transferde, teknik direktör Tayfun Kurtarıcıoğulları’nın raporu doğrultusunda mevcut kadroda revizyon kararı aldı.

Solkanat, Küsbeci ve Çukurovalı’ya talip var

Zirve mücadelesinde en yakın rakibi olan Maraş’ın 2 puan önünde liderliğini sürdüren Merit Alsancak Yeşilova’da yönetim ve teknik heyet bu çerçevede, isim olarak belirledikleri bazı futbolcularla, transferle ilgili ön görüşmelerini sürdürüyor.

İlk devrede fazla süre alma şansını yakalayamayan defans oyuncusu Cahit Solkanat ve forvet Hüseyin Küsbeci ile ilgili olarak; Girne Halk Evi, Tatlısu ve Akova kulüplerinin, yönetimle gayri resmi görüşmelerde bulunduklarını belirtirken, sol bek Ediz Çukurovalı’nın da Baf Ülkü Yurdu ile anlaşma noktasına geldiği öğrenildi