Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan magazin muhabirlerine çağrı

Şu sıralar Kalbimdeki Deniz adlı dizide Fikriye rolünde izlediğimiz Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından keyifli bir paylaşımda bulundu.

Yeşim Ceren Bozoğlu, sete verilen arada rol arkadaşı minik oyuncu Çağlayan Doruk Ozanoğlu ile şakalaşmaya başladı. O ana dair çekilen pek çok fotoğraf karesini daha sonra sosyal medya hesabından paylaşan Bozoğlu, fotoğrafa düştüğü esprili notla magazin muhabirlerine göndermede bulundu. Geçirdiği ameliyat sonrası ciddi bir şekilde zayıflayan Bozoğlu bu keyifli kareye: ‘Sette aşk yaşıyoruz kimsenin haberi yok! Nerede bu magazin? Nerede bu basın?’ notunu düştü.