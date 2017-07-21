Yeşim Ceren Bozoğlu’nun anahtar deliği dövmesi

Geçirdiği mide küçültme ameliyatından sonra yepyeni bir görüntüye kavuşan Yeşim Ceren Bozoğlu sırtına yaptırdığı dövmeyle dikkatleri üzerine çekti. Yeşim Ceren Bozoğlu’nun Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta bir anahtar deliğine benzeyen dövmenin altına neredeyse kuyruk sokumuna kadar inen bir çizgi eşlik ediyor. Başarılı oyuncu paylaşımını yaptığı bu cesur fotoğrafın altına; ‘O diyor ki hayattayım’ notunu düştü.