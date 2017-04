“Yetenekleriniz Doğrultusunda Meslek Seçimi Önemli”

Uluslararası Final Üniversitesi’nde Anafartalar Lisesi öğrencileri ağırlanarak “Meslek Seçimi Sürecinde Stratejik Düşünme” konulu konferans gerçekleştirildi, öğrencilere üniversite ve bölüm tercihinde dikkat edilmesi gereken unsurlar hakkında bilgiler verildi. Öncelikle üniversite kampüsünü gezen öğrencilere ardından konferans salonunda sunum gerçekleştirildi. Sunum ardından gerçekleştirilen kokteylde öğrencilere, Uluslararası Final Üniversitesi eğitim görevlileriyle de bir araya gelerek sohbet etme ve sorular sorma fırsatı buldu.

“MESLEK SEÇİMİ SÜRECİNDE STRATEJİK DÜŞÜNME”

Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonunda Üniversite Mütevelli Heyeti Üyesi ve Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Birol, Anafartalar Lisesi öğrencileri ile yapmış olduğu söyleşide, üniversite seçimi yapmaya hazırlanan öğrencilerin kararlarını verirken stratejik düşünmeleri gerekliliğine vurgu yaptı. Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda seçim yapmalarının önemini vurgulayan Birol, Uluslararası Final Üniversitesi’nin güçlü altyapısının yanında, öğrencilerin vizyonunu geliştirebilecek, alanında tanınmış ve uzman öğretim kadrosuyla hizmet verdiğini kaydetti.

“ÜNİVERSİTEMİZ İŞ GARANTİSİYLE ÖĞRENCİLERİN KAYGILARINI MİNİMİZE EDİYOR”

Birol, Uluslararası Final Üniversitesi’nin genç bir üniversite olmasına karşın, gerek eğitim gerekse turizm alanlarında köklü geçmişe sahip iki kurum tarafından kurulmuş olduğunu belirterek, öğrencilerine kayıt yaptırdığı andan itibaren verdiği iş garantisiyle öne çıktığını vurguladı. KKTC ve Türkiye’de kanayan yaralardan biri olan işsizliğin, öğrencilerin daha eğitimlerinin başında çeşitli kaygılara neden olduğuna dikkat çeken Birol, öğrencilerin kafalarında yer alan sıkıntıların, eğitimin ekonomik yaşamla örtüşüp örtüşmeyeceğine yönelik olduğunu belirtti. Birol, üniversite tarafından verilen iş garantisiyle bu kaygıların minimize edildiğini anlattı. Not ortalaması dört üzerinden iki buçuk olan öğrencilere iş garantisi sağladıklarını kaydeden Birol, öğrencilere kayıt yaptırdıkları zaman noter onaylı verilen iş garanti belgesinin bu konudaki ciddiyetlerinin de göstergesi olduğunu söyledi. Birol, on üç YÖK onaylı, iki de YÖDAK onaylı olmak üzere toplam on beş bölümle eğitim vermekte olduklarını belirterek, öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda seçimler yapabileceğini belirtti.

“YETENEKLERİNİZ DOĞRULTUSUNDA MESLEK SEÇİMİ ÖNEMLİ”

Üniversite seçimi yapmaya hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Birol, “Stratejik düşünmek, hedeflerimizi iyi belirlemek çok önemli. Hedeflerinizi çizerken bilgi, yetenek ve değerlerinizle ilgili kendinizi çok iyi tanımalısınız” şeklinde konuştu. Rehber öğretmenleri yardımıyla yetenek ve ilgi alanlarını belirleyen öğrencilerin sonrasında bunların hangi meslek alanıyla örtüştüğünü belirlemek gerektiğini belirten Birol, bir sonraki adımın ise stratejik olarak eğitim alacakları eğitim kurumunu belirlemek olduğunu ifade etti. Birol, “Eğitim ve stratejik düşünme arasındaki ilişkileri belirleyip o süreçteki yeni fırsatları yakalamak lazım. Bilimin da yaşamın da ekonominin de özü budur” diyerek, öğrencilere çeşitli hikaye ve yaşam öyküleri anlattı.

BURS VE YERLEŞTİRME SINAVI 2 HAZİRAN’DA

Prof. Dr. Cem Birol, Uluslararası Final Üniversitesi Burs ve Yerleştirme Sınavı’nın 2 Haziran 2017 Cuma günü gerçekleştirileceğini de hatırlatarak, burs olanakları hakkında da bilgiler verdi. Birol, Kıbrıs’lı öğrencilere özel bir ücret politikası olan üniversitenin, yüzde yüze varan burs olanakları bulunduğunu da kaydetti.