Yeter Obama Yeter…

Git artık Obama.

Hatırlıyorum da, umut tacirleri seni bize iyi pazarlamıştı doğrusu. Dünyanın değişik yerlerinde yaşayan milyonlarca insan gibi biz de, başkan seçildiğinde gezegenimiz barışına büyük katkın olacağını düşünmüştük. Toplu hâlde yanılmışız. Hem de ne yanılma… Dünya savaşlarına benzeyen savaşlar, inanılmaz kıyımlar, göçler açlık hastalık hep senin başkanlık devrinde yaşandı.

Sahte baharlar yaratıldı sen başkanken. Adına Arap Baharı denilen cinsinden. Güya demokrasi geliyordu buralara. Tam aksi oldu. İnsanlar eskiden karınlarını doyurdukları ekmeği de bulamadılar senin senaryolarının sonunda. Çocuklar oyuncaklar yerine bombalarla oynar oldular. Anasız babasız kaldılar, sefil oldular.

Irak eskisinden beter oldu. Bu yetmezmiş gibi Suriye’de de bir cadı kazanı yarattın. Akdeniz’in üstünün mülteci cesetleri ile kaplanmasına sebep oldun. Afrika’da renktaşların açlık ve hastalıkla boğuşmasına senden öncekilerden bile fazla göz yumdun.

Git artık Obama.

Üçüncü dünya savaşını başlatan insan olarak tarihe kaydını yaptın. Terörün dünyanın dört tarafına yayılmasına sebep oldun. Emperyal düşüncelerini yaymak için kurdurduğun bu örgütleri sende kontrol edemeyip dünyanın başına bela ettin.

Tarihin gelmiş geçmiş en kötü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sıfatını kazı alnına ve git.

Evet! En kötü başkansın. O kadar kötü bir başkansın ki, giderayak dahi, dünyayı krizlere sokacak adımları atmaktan çekinmiyorsun. Senden sonrası tufan çünkü. Zira efendilerin öyle istedi. Neymiş? Rus diplomatlar ülkeyi hemen terk etsinmiş. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerine etkilemişler.

Vay be ! Özrün kabahatinden büyük. Yani sen ABD Başkanı iken Rusya, senin evine kadar girdi ve seçimleri etkiledi, sende bunu aylar sonra fark ettin. Öyle mi?

Aslında bu hareketin bile önce halkına sonra demokrasiye ihanettir. Seni partinin adayı kazanmadı diye dünyayı böyle suni krizler çıkararak adeta yeni bir ateşe atmaktan çekinmiyorsun. Allahtan Rusya Devlet Başkanı Putin sorumluluk sahibi bir insan. Yaptığın bu saçma hamleyi “Yirmi beş gün sonra tüm görevlerinden arınacak bir kişinin hezeyanı” olarak değerlendirdi de itidalli davrandı. Yoksa o da sana uysa acı doldurduğun bu dünyanın yükü daha da katmerlenecekti.

Umutla geldin, nefretle gidiyorsun.

Git artık Obama. Sadece “Mutsuzluk” verdin bizlere. Dünya indinde muteber olan kredin çoktan bitti. Artık eksilerdesin. Lütfen daha fazla saçmalamadan, dünyaya daha fazla kötülük yapmadan bir an evvel git.

ANLAYAMADIKLARIM

Tüm izinlerini kullandığı yetmemiş gibi, anayasanın kendisine hastalığı halinde kullanmasını buyurduğu izinleri de her hâlde kullanmayı hak sayan memur zihniyeti ile bir yere varılır mı? Anlayamıyorum…

BANA GÖRE HAFTANIN ÖNEMLİ OLAYLARI

– Yeni bir yıla Reina’da terörle başlamamız ve ortaya çıkan acı tablo.

– Elektrik zammı muhabbetleri.

– Hükümet partileri başkanlarının Cenevre’ye gitme kararı alması.