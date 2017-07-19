Yeye yeye bitmedi…

Bana ne?

Bize ne?

Neden devinip duruyoruz ki?

Neden daha iyi bir ülke?

Neden daha iyi bir düzen?

Neden daha demokratik bir ülke?

Neden hakça bir düzen?

Neden istiyoruz ki bunları?

Herkes memnun.

Bu yazıyı okuyan herkes memnun.

Biz de kafa yoruyoruz.

Aman şöyle olmasın, böyle olmasın da, kimse mağdur olmasın.

Tam da öyle değil aslında.

Millet malı hörgücü ile götürüyor…

Eşine dostuna…

Anasına, babasına…

İneğine, tanasına…

Tam bir talan düzeni var.

İşte yeni devletmiş da…

Yeni yapıymış da…

Biz de durup kafa yoruyoruz.

Kimin umurunda…

Kimin gaylesinde…

Hak getire…

Herkes bir ucundan tutmuş, “bu düzenden ben nasıl nasibimi alırım” derdinde.

Neden?

Ne bağıran var, ne çağıran…

Susan “dilsiz şeytandır”

Haksızlık karşısında susanlar var mesela…

CTP yaparsa tamamdır…

UBP yaparsa tamamdır…

DP yaparsa tamamdır…

Kimin yaptığına bakılıyor…

Kendine yakınsa, “bir kulp” buluyor…

Tıpkı siyasetçiler gibi…

Siyasetçiler de bir kulp bulma peşinde…

“Nasıl yandaşıma kıyak yaparım” derdi var ya…

O hesap…

İşte o hesaba her kulp uyuyor.

Her kulpu uydurmak kolay…

Neden susuyor herkes?

Garibanın biri, bir ekmek çalsa, herkesin dilinde…

Kamu malı çalınınca, tık yok.

Devlet malı deniz çünkü…

Yemeyen?

Haliyle domuz…

Domuz mu olalım şimdi?

Bakınız…

Konu bir süredir bizim tarafımızdan gündemde tutuluyor.

Crans Montana sürecinde, herkesin dikkati çözüm sürecindeyken…

Kalkınma Bankası ile ilgili bir tüzük değişikliği yapılmış.

Bu bankayı geçmişte soyan soymuş.

Almış ödememiş…

Bizzat korunmuşlar.

Tıpkı Asil Nadir gibi…

Geçmişte almış, ödememiş, Turizm Tanıtma Fonu’na ödetmişler.

Uyduruk proje yahu, umurunuz değil mi?

Kimsenin de gıkı çıkmıyor.

Neden?

E medya desteğini kaybetmek istemiyor.

Sebep?

Asil Nadir zorda…

15 milyon TL istiyor.

Acil.

E nasıl verilecek?

Yatırım yapmadığı, yapmayacağı, yapamayacağı Geçitkale Havaalanı elinden alınması gerekirken…

Kılıf yapılıyor.

Neymiş, “oraya yatırım yapacak…”

37 milyon TL’ye de bir proje hazırlamış.

Kalkınmaya da diyor ki, “ver 15 milyon TL”

“Efendim veremeyiz, siz projeye başlayın, harcamalar yapın, hak edişinize göre yapalım” diyorlar…

Deli mi oraya harcama yapacak?

Başlıyor hükümete saldırmaya…

Hop…

Bir tüzük değişikliği…

Bir yönetim kurulu kararı…

15 milyon TL Nadir’in cebinde…

Kimin parası?

Neden?

İşte böyle soyulmaya devam ediliyor toplum.

Koy Serhat’ı katletsin bizi yine

Şimdi devreye yeniden girebilir Serhat İncirli…

Havadis ile ilgili her türlü karalamayı yapabilir.

Nasıl olsa “çift taraflı” ödeniyor.

“Saldır” derlerse hemen…

Saldırır.

Daha önce yaptığı gibi.

Bunun için varlık nedeni…

Açıkça, “soygun var” Kalkınma’da…

Söylüyoruz…

Umurunda mı bu toplumun?

Göreceğiz.