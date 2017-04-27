HABER KIBRIS

Yiğit Bulut: Sözlerim çarpıtıldı

Yiğit Bulut'tan açıklama geldi

27/04/2017

Yiğit Bulut: Sözlerim çarpıtıldı
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut A Haber canlı yayınında Kıbrıs hakkında yaptığı 'Kuzey Kıbrıs Türkiye'nin denizaşırı bir vilayetidir' ifadesine açıklık getirdi.

 Söylenen sözün Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'a karşı tutumuna yönelik söylenmiş bir söz olduğunu ifade ederek Türkiye'nin Kıbrıs'a ne kadar bağlı olduğunu göstermek için vurgulanmış cümlelerin bir kısım medya tarafından çarpıtılarak Kuzey Kıbrıs halkını rencide edecek şekilde servis edildiğini ifade etti.



TAGS: Yiğit bulut, yiğit bulut
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