"Yiğit Bulut görevden alınmalı"

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un televizyon programlarında yaptığı açıklamalarından dolayı görevden alınması gerektiğini kaydetti.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yazılı açıklamasında, “Eğer görüşlerini paylaşmıyorlarsa o zaman gereğini yaparlar ve bu hadsiz insanı görevden alarak ağzını kapatırlar” ifadesini kullandı.