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"Yiğit Bulut görevden alınmalı"

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un televizyon programlarında yaptığı açıklamalarından dolayı görevden alınması gerektiğini kaydetti.

27/04/2017

"Yiğit Bulut görevden alınmalı"
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Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un televizyon programlarında yaptığı açıklamalarından dolayı görevden alınması gerektiğini kaydetti.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yazılı açıklamasında, “Eğer görüşlerini paylaşmıyorlarsa o zaman gereğini yaparlar ve bu hadsiz insanı görevden alarak ağzını kapatırlar” ifadesini kullandı.



TAGS: Yiğit bulut, yiğit bulut
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