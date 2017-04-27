"Yiğit Bulut görevden alınmalı"
Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un televizyon programlarında yaptığı açıklamalarından dolayı görevden alınması gerektiğini kaydetti.
27/04/2017
Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un televizyon programlarında yaptığı açıklamalarından dolayı görevden alınması gerektiğini kaydetti.
BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yazılı açıklamasında, “Eğer görüşlerini paylaşmıyorlarsa o zaman gereğini yaparlar ve bu hadsiz insanı görevden alarak ağzını kapatırlar” ifadesini kullandı.