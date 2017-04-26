Yiğit Bulut'a KKTC'den sert tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “başdanışmanı” Yiğit Bulut, yine KKTC ile ilgili söylediği cümleler nedeniyle gündemde.

vayguzzum.com'da yer alan habere göre Bulut, TRT’de yayınlanan “Derin Analiz” isimli programda, “KKTC Türkiye’nin denizaşırı bir vilayetidir. Bir plakası olur, bir valisi olur. Orada bir Cumhurbaşkanı, orada bir Başbakan, orada bir Meclis var ve bunun masraflarını Türkiye ödüyor sonuçta” ifadelerini kullandı.

Yiğit’in ifadeleri, bugün KKTC’nin gündemi oldu. Bugüne kadar bir çok ifadesi Kıbrıslı Türklerin tepkisini çeken Bulut, “sağcının da solcunun da” öfkesini kazandı.

Bir çok “öngörüsü” boş çıkan Bulut, şimdi de KKTC’de “demokrasi” olmamasını gerektiğini, “KKTC’nin lağvedilerek” Türkiye’ye bağlanmasını savunuyor.

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