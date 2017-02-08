Yiğitcan İstanbul’da yarışacak

Rekortmen atletimiz Yigitcan Hekimoğlu ve Antrenörü Celal Keleş 9-10 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’na katılacak.

Yarışmaların ilk günü olan 9 Şubat’ta 60 metrede takoza oturacak olan Yiğitcan, Balkan Şampiyonası kadrosunda yer almak için finişe koşacak. Hekimoğlu, aynı zamanda Avrupa Salon Şampiyonası’na katılabilmek için barajı geçmeye de çalışacak. Milli Atletimiz 2 yıl önce Balkan Büyükler üçüncüsü olarak kürsüye çıkmış ve sonrasındaki iki yıl da kış sezonunda yarış koşmamıştı.

Kaynak:BRT