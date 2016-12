Yılbaşı gecesi hangi kanalda ne var?

Yeni yıla evinde girecek olan vatandaşlar televizyonda neler yayınlanacağı merak ediyor. Birçok kanal yılbaşı için özel programlar ekrana getirecek. Hangi kanalda hangi programlar var? Kanal kanal yılbaşı programı listesi...

Yılın son günü geldi, bu akşam yeni bir yıla evinde merhaba diyecek vatandaşlar televizyonda yayınlanacak yılbaşı özel programlarını merak ediyor. Nülüfer ve Megastar Tarkan’da 31 Aralık gecesi ekrana gelecek isimlerden. İşte kanal kanal yılbaşı ekranı…

MEGASTAR KARSANDAN MUHTEŞEM KONSER

Megastar Tarkan 2016’yı geride bırakacağımız gecede Star TV ekranlarında olacak. Ünlü sanatçı vereceği konserde ‘Ahde Vefa’ albümünün en güzel şarkılarını izleyicileri için seslendirecek. 35 kişilik orkestra eşliğinde Türk Sanat Müziği’nin en güzel 12 şarkısını seslendirecek olan Tarkan, yışbaşı gecesi erkan başındaki izleyicileri müzik ziyafeti yaşatacak.

NİLÜFER İLE MÜZİK ZİYAFETİ

Sevilen yorumcu Nilüfer, 2016’nın son günlerinde yayınlandığı ‘Yeniden Yeni Yine’ albümünde bir döneme damga burmuş pop müzik şarkılarını yılbaşı gecesi için seslendirecek. Her biri döneminde büyük hit olmuş 12 şarkıdan oluşan albümün ilk konseri 23:00’ten itibaren NTV’de yayınlanacak.

BEN BİLMEM EŞİM BİLİR’DE ÜNLÜ İSİMLER OLACAK

Ufuk Özkan’ın sunduğu ‘Ben Bilmem Eşim Bilir’in yılbaşı özel bölümünde yer yerinden oynayacak. Eğlence dolu yarışmada bu kez ünlü çiftler oyunlarla baş başa. Yılbaşı Özel bölümünde, Kibariye – Ali Küçükbalçık, Chole-Serdar Ortaç, Hilal-Ferman Toprak, Wilma Elles-Kerem Göğüş çiftleri büyük ödül için yarışacaklar. Ünlü çiftlerin oynayacağı ilk oyun “Anla Beni” olacak. İkinci oyun “Kafa Golü”nde ünlü hanımlar eşlerini bir hayli şaşırtacaklar. Herkesin müzik ve eğlenyece doyacağı programa Bülent Ersoy şarkıları ile damgasını vuracak Kibariye, Serdar ortaç ve Ferman Toprak’ın parçaları ile izleyenler müzik ve eğlenceye doyacak.

O SES TÜRKİYE’DE ÜNLÜLER SAHNEDE

Türkiye’nin sevilen yarışması ‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’ bu akşam komedi ikili Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın sunumuyla 2017’ye merhaba diyecek. Jüri üyeleri Hadise, Murat Boz, Gökhan-Hakan Özoğuz ve Sibel Can ile yılbaşı akşamında sahnede bu kez yarışmacılar değil ünlü isimler olacak. Burak Yılmaz, Ozan Güven, Yasemin Allen, Emre Belözoğlu, Birce Akalay, İrem Sak, Pelin Karahan, Müge Boz, Cüneyt Çakır, Özge Borak, Müjde Uzman, Nergis Kumbasar ve ONur Büyüktopçuı sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler. Jüri üyeleri bu özel gecede her zamanki gibi arkası sahneye dönük bir şekilde tanımadıkları bu sesleri değerlendirecekler. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel izleyenler 2017’yi müzik kahkaha ve eğlence ile karşılayacak!

2016’DA NELER YAŞADIK?

Cünyet Özdemir’in sunduğu program 5N 1K; 2016’yı uğurlarken yılın son gününde stüdyosunu New York Times meyanına kuruyor. Yıl boyunca moda ve müzik dünyasında yaşanan unutulmaz anlar, sosyal medyadaki yeni trendler, Türklerin ilginç başarıları gibi konuların ele alınacağı programda geçen 365 gün değerlendirlecek.