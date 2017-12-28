Yılbaşı hindisi hakkında bilmeniz gereken her şey

Yeni yıl sofrasında hindi tercih edecekler için; hindi alırken nelere dikkat edilmeli, hindi nasıl temizlenir, yılbaşı hindisin nasıl pişirilir, fırında hindi tarifi ve güveçte ayvalı hindi yapmanın püf noktaları... Hindi hakkında bilmeniz gereken her şey:

Yılbaşı gecesinin değişmez unsuru hindi, tavuğa henüz rakip olamasa da değerli kanatlıların başında geliyor. Anavatanı Amerika olan hindinin ülkemizdeki üretim üssü Kocaeli'nin Kandıra ilçesi. Daha çok eti için beslenen hindi tavuktan daha zor yetiştirilir. Buna karşılık, eti çok besleyici. Kalp-damar sağlığını koruyan, temel aminoasitleri içerdiğinden vücudumuzun gereksinimlerini ideal bir oranda sağlar.

HİNDİ ETİ HAKKINDA

B1, B2, B3 ve B12 vitaminleri bakımından zengin olan hindi eti kansızlığı önleyip hücre gelişimi ve yenilenmesinde de önemli rol oynar. Üstelik potasyum, fosfor, magnezyum, demir ve özellikle çinko açısından iyi bir kaynaktır. İşte Hindi eti hakkında bilmeniz gereken diğer bilgiler.

-Hindi pişirilirken dışarıdan yağ eklenmemesi daha uygundur. Çok gerekiyorsa tereyağı ya da, sıvı yağ eklenerek pişirilmelidir.

-İdeal hindi, genellikle 4-5 kilogram ağırlığında olmalı ve dişi olanı tercih edilmeli.

-Hindi pişirilmeden önce mutlaka iyice temizlenmeli. Bir fırça yardımıyla kanlarından, tütsüleyerek varsa derideki tüylerinden arındırılabilir.

-Hindi etinin daha kısa sürede pişirilmesi, yumuşak olması, derisinin nar gibi kızarması için önceden terbiye edilebilir.

-Fırında pişirme ve tencerede haşlama, farklı teknikler gerektirir. Hindi eti marine edildikten sonra fırında pişirilecekse suyunu salacağı uygun bir tencerenin içine ya da fırın tepsisinde pişirilmeli.

-Kurumaması için yağlı kağıda sarılıp alüminyum folyoyla kapatılmalı. Pişmesine yarım saat kaldığında folyo çıkartılıp güzelce kızarması sağlanmalı. Ancak en çok tavsiye edilen yöntem bütün hindinin, özel üretilmiş hindi torbası içinde pişirilmesidir.

-Hindi etinin iyice pişmesi, çiğ kalmaması için uygun sıcaklık, 160 derecedir. Ağırlığı 4-5 kilogram olan bir hindiyi torbada ağırlığı kadar saat pişirmenizi öneririz.

-Hindi fırında pişince dışarı alarak 10-15 dakika dinlendirmeyi unutmayın

FIRINDA HİNDİ

Yılbaşı gecelerinin olmazsa olmazıdır hindi. Hele evinize eş dost akrabayı davet ettiyseniz mutlaka pişmesi gerekir. Peki hindiyi nasıl pişirmek gerekir. Bu tamamen size bağlı. Derin bir kaba koyarak fırında tandır da yapabilirsiniz, haşlayabilir ya da kızartabilirsiniz. İşte size 12-18 kişilik nefis bir hindi tarifi. Yanına nefis tereyağlı pilav yapmayı da unutmayın.

Malzemeler

5-6 kg bütün hindi / 2 limonun suyu / 1 yemek kaşığı toz şeker/ 4 tatlı kaşığı tuz/ 4 tatlı kaşığı hardal / 2 tatlı kaşığı karabiber 250 gr tereyağı / 6 diş sarımsak / 2 adet kuru soğan / 3 dal taze kekik / 3 dal biberiye

Nasıl Yapılır?

1-Hindiniz iyice temizlenmemiş olabilir. İyice kontrol edin, üzerinde tüy varsa ateşe tutup yakmanız gerekir. Bunun için hindinizi ocağınızın en küçük gözünde bir miktar ateşe tutun.

2- Hindinizin içini dışını iyice yıkayın. Mutlaka mutfak fırçası ile içini fırçalayın. Bu işlemin amacı hindi kemiklerinin arasında kan kalmaması. Daha sonar hindinin suyunu süzün.

3- Sarımsağı iyice ezerek tuz, karabiber, limon suyu, hardal, tereyağı, 2 dal kekik ve 2 dal biberiyeyi çukur bir çanakta karıştırın.

4- Kuruyan hindinin içine soğan, biberiye ve kekiği yerleştirin. Karıştırdığınız malzemenin yarısını hindinin üzerine sürün. Diğer yarısını hindinin derisinin altına yapamıyorsanız içine sürün. Hindinizin dışı kızarsın istiyorsanız bu karışımın ardından 2-3 yemek kaşığı balı hindinin üstüne sürebilirsiniz.

5- Büyük hindi torbasının içine 1 yemek kaşığı dolusu un koyun. Torbayı sallayın. Torbanın her tarafı un olduktan sonar sosladığınız hindinin ayak kısmını mutfak ipi ile bağlayın ve hindiyi torbanın içine yerleştirin. Ardından torbanın ağzını sıkıca kapatın.

6- Torbadaki hindiyi derin bir tepsiye koyun ve torbayı birkaç yerinden delin. Önceden 160-170 derecede ısıttığınız fırında kontrol ederek hindiyi pişirin.

7-Hindiniz kaç kilo ise o kadar saatte pişecektir.

8- Hindi piştikten sonar torbanın içinde kalan suyu teflon bir tavada kaynatıp iki kaşık tereyağı ve bir paket krema ilave edin. Elde ettiğiniz sosu hindinin üsnüte döküp servis yapabilirsiniz…

GÜVEÇTE AYVALI HİNDİ

Yılbaşı gecesi programlarınız iptal oldu ve evde kaldıysanız, üstelik canınız hindi çekti ve bütün hindiyi biterecek kadar obur değilseniz işte size 2-3 kişilik nefis bir tarif. Üstelik tarifte şu mevsim hala manavların, marketlerin reyonlarında arzı endam eden nefis aromasıyla yemeklere tat katan ayva da var.

Malzemeler

500 gram hindi göğüs eti / 2 adet ayva / 10-12 adet arpacık soğan / 4 diş sarımsak

1 çay bardağı nar ekşisi /1 çay bardağı süt/ 6-7 karanfil /Yarım çay bardağı zeytinyağı/ Karabiber /Tuz

Güveçte Ayvalı Hindi Nasıl Yapılır?

1. Ayvaları soyun ve küp küp doğrayın.

2. Hindi etlerini de küp küp doğrayın.

3. Zeytinyağı koyduğunuz bir tencereye arpacık soğanlar ve doğranmış sarımsaklarla birlikte ayva ve hindi etini alın.

4. 7-8 dakika pişirin. Süt, nar ekşisi, tane karanfil, karabiber ve tuz ekleyin.

5. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 45-50 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.