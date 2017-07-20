Yıldırım: Enerjide tek yanlı adımlar tehlikeli

ürkiye Başbakanı Binali Yıldırım, uzun çabalar sonucunda iki kez toplanan ve BM iyi niyet misyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Kıbrıs konferanslarından bir sonuç alınamayacağının, Rumların da böyle bir çözüme hazır olmadığının net olarak anlaşıldığını söyledi.

Yıldırım, “Ayrıca müzakerelerin bir sene sonra kaldığı yerden devam etmesinin de bir anlamı olmadığı ve buradan da bir sonuç çıkmayacağı aşikar olarak ortadadır” dedi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi. Törende Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım konuşma yaptı.

Binali Yıldırım konuşmasında, Kıbrıs müzakere sürecine de değindi, KKTC’de bundan sonra yapılacaklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İsviçre’de geride kalan sürecin Birleşmiş Milletler tarafından vurgulanan çerçevede bir çözüm arayışının sonuç vermediğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Türkiye Başbakanı Yıldırım, Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesini 2004’te Annan Planı’na evet diyerek ortaya koyduğunu anımsattı.

“RUM TARAFI İPE UN SEREN YAKLAŞIMINI SÜRDÜRDÜ”

Yıldırım, İsviçre’deki müzakerelerde yapıcı önerilerin özellikle Türk tarafından geldiğini kaydederek, “Rum tarafı, daha önce olduğu gibi, müzakere ediyor görünen, oyalayan ipe un seren yaklaşımını burada da sürdürdü” dedi.

“ENERJİDE TEK YANLI ADIMLAR TEHLİKELİ”

Binali Yıldırım, Rum tarafının enerji konusunda tek yanlı adımlarının tehlikeli ve çözümsüzlüğü teşvik eden özellikte olduğunu ifade ederek, “Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’deki uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini bir kez daha ifade eder ve özellikle bu noktada tüm tarafların daha sorumlu davranmasını öneririm” diye konuştu.

Rum tarafının yıllardır devam eden uzlaşmaz, anlaşmaz siyasetinin bedelinin Kıbrıs Türkü’ne ödetilmesinin ciddi bir çelişki ve büyük haksızlık olduğunu belirten Yıldırım, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız, dayanaksız kısıtlamalara son verecek adımların artık vakit geçirilmeden atılması gerektiğini, bunlar yapılsın veya yapılmasın Kıbrıs Türk halkının yaşam seviyesini daha da ileriye götürecek kudret ve iradeye sahip olduklarını yineledi.

“HER MEVSİM YEŞİL ADA”

Yıldırım, Türkiye’den gelen suyun önemine de değinerek, turizm ve tarımda önemli ilerlemeler sağlanabileceğini söyledi; “Kıbrıs, sadece ilkbaharda değil her mevsim yeşil ada olacak potansiyeli yakalamıştır” ifadelerini kullandı.