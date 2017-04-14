Yıldırım'dan ''eyalet sistemi'' iddialarına yanıt

Türkiye Başbakan Yıldırım, "Eğer bu anayasanın (anayasa değişikliğinin) herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa, ben bugün hem parti genel başkanlığını hem de Başbakanlık görevini anında bırakacağım'' dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve TC Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile buluşmasında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam Star TV-NTV ortak yayınında bu pazar yapılacak olan referandumla ilgili ''Şimdi 'Eyalet sistemini getireceğiz' diye bir danışman, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak söylüyor ve Cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor, kabulleniyor ise o zaman iki gün içerisinde eyalet sistemine karşı olan, üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin kararı ne olabilir? Bunları düşünmek lazım'' ifadelerini kullanmıştı.



Konuşmasında Bahçeli'nin bu açıklamasına yanıt veren Yıldırım, bu pazar yapılacak olan anayasa değişikliği referandumunda, eğer anayasanın herhangi bir yerinde eyalet, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa, bugün parti genel başkanlığını ve Başbakanlık görevini bırakacağını söyledi.

TC Başbakanı Yıldırım, ''Üniter devlet yapısı, tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan... Bunlar bizim vazgeçilmez dört prensibimizdir. Milliyetçi, ülkücü kardeşlerimizin üniter devlet konusunda hassasiyeti neyse, en az bizimki de o kadardır, aşağı değildir'' diye konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''2003'ten bu tarafa sivil toplum örgütlerine üye sayısı 2 kattan fazla oldu. Dernek vakıflarda toplam 5 milyon üye varken bu üye sayısı bugün 11 milyona çıktı. Pazar günü kararımız ortaya çıkacak. Vatandaş sandığa gidecek ve bir karar verecek. Verilen karar ülkemiz için milletimiz için en iyi karar olacaktır. Biz bazıları gibi hayır verenleri denize dökmeyi vaad etmiyoruz hain ilan etmiyoruz. Türkiye bugünkü şartlar altında bundan sonra 1982 yılı darbe anayasası ile yoluna devam mı edecek yoksa ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak toplumla millet arasında yeni bir sözleşme mi yapacak? Getirdiğimiz değişiklik bir hükümet sistemi değişikliğidir rejim değişikliği değildir. Türkiye'nin rejim meselesi 1923'te bitmiştir cumhuriyet kurulmuştur Ankara başkenttir dili Türkçe'dir bayrağı ay-yıldızlı al bayraktır. Türkiye milleti ile ülkesi ile bölünmez bir bütündür.

''ABUK SABUK BİR TAKIM YALANLARLA DOLANLARLA...''

'Türkiye eyalet sistemine geçecek' diyorlar. Eyalet sistemi dediğiniz şey bir merkezi hükümet olur federal hükümet bir de hükümetçikler olur. Eyalet sistemi budur. Türkiye'nin cumhuriyetle beraber üniter devlet yapısı anayasanın ilk 3 maddesinde tanımlanmıştır yerini almıştır. Üniter devlet yapısı, tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan... Bunlar bizim vazgeçilmez dört prensibimizdir. Milliyetçi, ülkücü kardeşlerimizin üniter devlet konusunda hassasiyeti neyse, en az bizimki de o kadardır, aşağı değildir. Bunun üzerine tartışma yapmak bu ülkeye çok büyük haksızlıktır. Biz neyin mücadelesini veriyoruz? PKK ile FETÖ ile verdiğimiz mücadele bayrak millet üniter devlet mücadelesidir. Bu gerçek ortadayken abuk sabuk bir takım yalanlarla dolanlarla milletin kafasını karıştırmak doğru mu? Eğer bu anayasanın (anayasa değişikliğinin) herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa, ben bugün hem parti genel başkanlığını hem de Başbakanlık görevini anında bırakacağım. Böyle bir iftirada bulunmak şehitlerimizin ruhunu incitmektir. Bu iftirayı atanlar aynı şeyi yapabilecekler mi? Getirin şu anayasanın neresinde eyalet varsa gösterin ben görevi bırakacağım. Siz aynı şeyi yapacak mısınız? Yapılan bu anayasa değişikliğinin içinde yer almayan hususlarla eyalet gelecek gibi laflarla itibarsızlaştırmaya çalışanlar toplumdan gerekli desteği bulamayanların başvurduğu bir iftira dışında bir şey değildir.

''PATRONUN MİLLET OLDUĞU YERDE TEK ADAM OLUR MU?''

Siyasi partilerin olduğu yerde seçime girdiği yerde patronun millet olduğu yerde tek adam olur mu? 5+5 iki dönem ancak görev yapılacak bir yerde diktatörlük olur mu tek adamlık olur mu? Tek adamın olduğu ülkelere bakın demokrasi seçim yok halkın iradesi yok belirli güçlerle diktatörler ayakta kalıyor sonunda da yaptıkları zulüm sebebiyle millet isyan ediyor alaşağı ediyor hatta hayatını da sona erdiriyorlar.

''ASIL ŞU ANDA MECLİS İKTİDAR PARTİSİNİN BASKISI ALTINDADIR''

Asıl şu anda Meclis iktidar partisinin baskısı altındadır. Bu kalkıyor. İcra ile Meclis'i birbirinden ayırıyoruz. Güvenoyu yok güvenoyunu sandıkta millet veriyor. İşi sağlama alıyorsunuz sandıkta garantili hükümet sistemi kuruyorsunuz.

''ANAYASAYI DA BÖYLE OKUDUYSA VAY HALİMİZE''



(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) Diyor ki 'Milletvekili sayısını 600'e çıkarıyorlar yazık değil mi bu memlekete 187 milyon fazladan para ödenecek.' Biz bu adamı hesap uzmanı biliyorduk orada da çaktı. 50 milletvekilinin 5 senede alacağı para 45 milyon, çıkardı 187.5 milyona. Anayasayı da böyle okuduysa vay halimize. Vay haline bu milletin. Sen onu soracağına bir tane milletvekilin 1 yılllık 2 trilyon nasıl fatura yaptı önce onun hesabını sor.

''KILIÇDAROĞLU'NA DA YOL AÇTILAR''



Kılıçdaroğlu bu darbe kalkışması için 'Kontrollü darbeydi, tiyatroydu' diyor. Kontrollü bir darbe ise kontrol edeni de biliyor herhalde. O gece bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na Başbakanı'na vatandaşına o alçaklar ateş açarken Kılıçdaroğlu'na da yol açtılar yol. Öyle konuşma sen darbenin karşısında dimdik duran bir millet var. Size kalsaydı bu memleketin halini hayal bile edemiyorum.''