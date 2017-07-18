Yıldırım’dan Kıbrıs’ta Sondaj tepkisi

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Rum kesiminin Akdeniz’de sondaj yapmak amaçlı bölgeye gemi göndermesine tepki gösterdi.

Ak Parti’nin TBMM Grubunda Kıbrıs’taki gelişmeleri değerlendiren Binali Yıldırım, ‘Hükümetimiz bu tek taraflı hukuksuz gelişim karşısında uluslararası hukuktan doğan haklarını sonuna kadar kullanacaktır’ dedi.

Yıldırım, Hükümet olarak çözüm parolasıyla gittikleri İsviçre’deki Kıbrıs görüşmelerinin Rum tarafının uzlaşmaz, tek taraflı çıkar gözeten tavrı yüzünden çıkmaza girdiğini anımsattı.

‘Çözüm için müzakereler devam ederken Rum kesiminin Akdeniz’de sondaj yapmak amaçlı bölgeye gemi göndermesinin çözümü dinamitleyen bir girişim olduğu’ değerlendirmesini yapan Yıldırım, ‘Bu Rumların çözüm konusunda samimiyetsiz yaklaşımlarını bir kez daha ortaya koydu. Hükümetimiz bu tek taraflı hukuksuz gelişim karşısında uluslararası hukuktan doğan haklarını sonuna kadar kullanacaktır’ dedi.

Yıldırım, Türkiye’nin sabrını zorlayan, uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan gelişmeleri yakından izlediklerini de belirtti.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım konuşmasında, ülkesinin Avrupa Birliği ile ilişkilerine de değinerek ‘Türkiye’ye AB kapısının kapacağı gibi bir tehditle bize aba altında sopa göstermeye çalışanlar şunu iyi bilmelidir; AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin AB’ye ihtiyacından daha fazladır’ dedi.