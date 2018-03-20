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Yıldız Tilbe'den Nejat İşler sürprizi

Ünlü oyuncu Nejat İşler, Yıldız Tilbe'nin Kış Gülleri şarkısının klibinde oynadı...

20/03/2018

Yıldız Tilbe'den Nejat İşler sürprizi
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Yıldız Tilbe "Kış Gülleri" albümüne adını veren şarkısına klip çekti. Yıldız Tilbe söz ve müziği kendine ait olan Kış Gülleri'nin klibinde usta oyuncu Nejat İşler ile birlikte kamera karşısına geçti. Klibin yönetmenliğini Toronto'da ödül alan Hicran ve Melek filminin yönetmeni Esra Vesu Özçelik üstlendi. Çekimler Çamlıca'da bir villada gerçekleşti. Yıldız Tilbe ve Nejat İşler'in set aralarındaki keyifli ve neşeli halleri dikkat çekiciydi.

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TAGS: Yıldız Tilbe, Nejat İşler
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