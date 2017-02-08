Yıldızlar Barselona'ya hazırlanıyor

İspanya’nın Barselona kentinde 11-16 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleşecek olan Uluslararası Akdeniz Kupası’na (International Mediterranean Cup) bu yıl ikinci kez katılacak KTFF U14 Milli Takımı kampa girdi

MİLLİLER İLK İDMANI DÜN YAPTI:

KTFF U14 Milli Takımı Barselona hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hüseyin Aşkın Kınacı ile yardımcı antrenör Cemal Yazır nezaretinde 20 futbolcudan oluşan kafile dün Malpas Otel’de kampa girdi. Hazırlık dönemi olarak gerçekleşecek olan ve 3 gün sürecek kamp çalışması kapsamında milliler ilk idmanını dün Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda gerçekleştirdi

Okan KARADEMİR-HAVADİS

İspanya’nın Barselona kentinde 2001 yılından bu yana Gençlik Futbol Turnuvası olarak organize dilen Uluslararası Akdeniz Kupası’nda (International Mediterranean Cup) ilk kez geçtiğimiz yıl “CTFA STARS” ismiyle mücadele eden Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U14 Milli Takımı bu yıl ikinci kez katılacağı organizasyonun hazırlıklarına dün resmen başladı.

Dünyaca ünlü organizasyon

İspanya’nın Kuzey Doğu sahilinde AE MICFootball tarafından gerçekleştirilen organizasyonda FIFA, İspanya ve Katalan Futbol Federasyonu kuralları uygulanıyor. Turnuva U19, U16, U14 ve iki farklı U12 yaş gruplarında olmak üzere beş farklı yaş kategorisinde yapılıyor. Organizasyona KTFF, U14 kategorisinde katılacak. Dünyanın 1 numaralı gençlik organizasyonu olarak nitelendirilen turnuvanın amacı, genç futbolcuların Dünyanın en ünlü kulüpleriyle bir araya gelebilmesi ve yarışabilmesi. Büyük ses getiren turnuva, Pep Guardiola, Luis Felipe Scolari, Ronaldo ve Ronaldinho gibi ünlü futbol adamları tarafından destek görüyor. Lionel Messi, Marcelo, Fabregas, Neymar, Pique, Mata ve Oscar gibi Dünya yıldızı futbolcular geçmişte bu turnuvada boy gösterdi.

11-16 Nisan’da yapılacak

Her yıl düzenlenen ve bu yıl 11-16 Nisan 2017 tarihleri arasında 17’ncisi yapılacak olan organizasyona birçok dünya kulübü katılacak. Barselona, Real Madrid, Sevilla, Liverpool, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Valencia, Inter, Villarreal, Celtic ve Porto gibi altyapıları ile ünlü kulüpler de organizasyonda yer alacak.

Yıldız milliler hazırlık kampına girdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U14 Milli Takımı önemli organizasyonun hazırlıklarına şimdiden başladı. İdari menajerliğini KTFF Milli Takımlar Sorumlusu Mehmet Avcı’nın yaptığı ve Teknik direktör Hüseyin Aşkın Kınacı ile yardımcı antrenör Cemal Yazır nezaretinde 20 futbolcudan oluşan kafile dün Malpas Otel’de kampa girdi. Hazırlık dönemi olarak gerçekleşecek olan ve 3 gün sürecek kamp çalışması kapsamında milliler ilk idmanını dün Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Hüseyin Aşkın Kınacı yaptığı açıklamada oyuncularını kampa gönderen kulüplere teşekkür etti. Kınacı, kamp süresince fiziksel ölçümler neticesinde sporcuların performanslarını geliştirmeleri yanında taktik antrenmanlar yapacaklarını söyledi.

Milliler kamp çalışmaları kapsamında bugün Düzkaya U15 takımı ile bir hazırlık maçı yapacak ve kamp 17 Şubat Cuma günü tamamlanacak.