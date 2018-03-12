Yılın bomba haberi

Cumhurbaşkanlığı ve Belediye Başkanlığı olmak üzere bugüne kadar tam 13 kez seçime giren ve her defasında oyunu bir miktar yükselten Arif Salih Kırdağ, 14’üncü yarışa hazır olduğunu açıkladı.

Kırdağ, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘batmış belediyeyi ayağa kaldırmak için’ Haziran ayında yapılacak seçimde aday olduğunu ilan etti.

Kırdağ şöyle dedi:

“"Evet!! önümüzde ki genel yerel seçim de .. başşehrimiz lefkoşadan bağımsız belediyye başkan adayı olmaya karar vermiş bulunuyorum. KKTC’mizin Başşehri olan Lefkoşa’mızın güzel İnsanları... Batmış Belediyemizi ayağa kaldırmak için hazırladığım Mikro ve Makro projelerimi birlikte hayata geçirmek için Lefkoşa Belediye Başkanlığına aday olduğumu alenen ilan ediyorum.”