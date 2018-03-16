'Yılın En İyi İnşaat Projesi' Sky City İçin Finansman Anlaşması İmzalandı

Smart Trio Development ile Universal Bank Ltd., 9 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yılın En İyileri Ödül Töreni’nde “Yılın En İyi İnşaat Projesi” ödülünü alan dev proje Sky City için finansman protokolüne imza koydu. Bu protokolle Smart Trio Development’ın hayata geçireceği Sky City’den konut veya mağaza almak isteyen kişilere Universal Bank tarafından uygun faiz oranları ile uzun vadeli finansman sağlanacak.

Smart Trio Development ile Universal Bank Ltd. arasında “Sky City Projesi’nin Finansman Protokol İmza Töreni” dün dev projenin hayat bulacağı şantiye alanında gerçekleşti. 9 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yılın En İyileri Ödül Töreni’nde “Yılın En İyi İnşaat Projesi” ödülüne layık görülen Sky City Projesi, Demirhan Bölgesi’nde Erülkü Süpermarket’in karşı tarafında yükselecek.

GENİŞ SEÇENEKLİ, DEV BİR YAŞAM ALANI İNŞA EDİLECEK

Lefkoşa'ya 10, Ercan Hava Limanına 9, Girne'ye 18 kilometre mesafesi ile adanın kalbinde yer alan Sky City, birbirinden eşsiz stüdyo, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 penthouse, daire ve dükkan seçenekleri ve site içerisinde havuzlu restoran, otopark, güvenlik, banka, kreş, kuaför salonu, kuru temizleme ve daha birçok ticari ünitesi ile dev bir yaşam alanı olacak.

Bu dev projeden konut veya mağaza almak isteyenlere uygun faiz oranları ile uzun vadeli finansman sağlanmasına yönelik imzalanan protokolün imza töreninde konuşan Universal Bank Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şemsi Kazım Erkman, Universal Bank olarak bu projede yer almaktan gurur duyduklarını vurguladı.

ERKMAN: “ÜLKENİN KALKINMASI YATIRIMLARLA OLUR”

Dr. Şemsi Kazım Erkman, “Bu proje bizim için çok önemlidir. Çünkü bir ülkenin kalkınması yatırımlarla olur. Ülkemizin önümüzdeki yıllarda bu bölgenin en refah ülkesi olacağına inanıyorum. Kıbrıs gelişime çok uygun bir ülkedir. Bu projenin yatırımcıları da bunu çok iyi bilen, çok başarılı yatırımcılardır” ifadelerini kullandı.

ERÜLKÜ: “MÜŞTERİLERİMİZE UZUN VADELİ, DÜŞÜK FAİZLİ FİNANSMAN OLANAĞI SAĞLANACAK”

Erkman’ın ardından konuşan Smart Trio Development Kurucu Ortağı Meriç Erülkü ise, bu projeden konut veya mağaza alacak yatırımcılarımıza uygun koşullar sağlamak için Universal Bank ile el sıkıştıklarını belirterek, müşterilerinin uzun vadeli ve düşük faizli finansman olanaklarına sahip olmasını önemsediklerini kaydetti.

Erülkü, yıllardır üzerinde titizlikle çalşıtıkları Sky City projesi hakkında detaylı bilgi vererek sözlerini tamamladı.