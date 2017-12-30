Yılın ilk gecesi görülecek

2018 Yılına girdiğimiz ilk gece başımızı yukarıya kaldırdığımızda ay bize her zamankinden biraz daha farklı görünecek. O gece Ay ile Dünya arasındaki mesafe 356.565 kilometreye düşecek ve bilim dünyasının Süper Ay olarak adlandırdığı doğa olayı bir görsel şölen gibi izlenebilecek.

31 Ocak gecesi ile 2 Ocak gecesi gözlenecek olan Süper Ay normalden yüzde 7 ila yüzde 14 arasında daha büyük ve daha parlak görünecek. Bununla birlikte dünyanın elips yapısı itibari ile Ay, gece boyunca farklı noktalarda farklı boyutlarda gözlemlenebilecek.

2 buçuk yılda bir görülen Süper Ay, havanın açık olduğu her noktadan görülebilecek. Türkiye’de ise saat 18:00’ı gösterdiği sırada ufukta bir belirecek olan Ay, en net ihtişamı ile tüm meraklılarına kendini gösterecek