Yılın son haftası burçları neler bekliyor?

AKREP

Bu hafta gökyüzü özellikle işleriyle ilgili konular, eğitimle ilgili konularda biraz daha anlayışlı ve empati yaparak hareket etmeleri konusunda uyarıcı etkilere sahip. Aksi taktirde kendilerini düşünüp sorumluluk taşıdıkları insanların haklarına sahip çıkmaz bir tutum sergilerlerse beklemedik tepkilerle iş hayatlarında yolunda giden pek çok şeyi krize sokabilirler. Gizli ve açık düşmanlıkların sözlü saldırıların muhatabı olabilirler. Özel yaşamlarında da bu hafta sürpriz enerjilerle karşı karşıyalar. Sürprizlerin iyi anlamda gelişebilmesi için kalplerinde hissetmedikleri hiçbir şeyi, kıskançlık ve şüphe ile karşı tarafa yansıtmamaları çok önemli. Çünkü kıskançlık duyguları çok yükselecek bu süreçte. Sevdiklerine sahip olamamak veya başkalarının etkisinde kalarak yapacakları kıskançlıklar, beklenmedik tepkilere ve krizlere neden olabilir.