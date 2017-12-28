Yılın son haftasında dolarda sert düşüş!

Dolar/TL kuru 3.8249 seviyelerinde güne başlarken, sonrasında ABD Büyükelçiliği'nin vize kısıtlamasını kaldırmasının ardından 3.7770 seviyesine kadar geriledi. Dolar şu dakikalarda 3.7780-3.7800 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL kuru böylelikle 25 Ekim'den bugüne en düşük seviyesini görmüş oldu.

Bu yıl üst üste kırdığı rekorlarla gündemden hiç düşmeyen Euro da ABD vize kararıyla beraber değer kaybetmeye başladı. Euro, gün içinde 4.5692 liraya kadar çıktı ancak kararla beraber 4.5124 liraya indi.

Borsa İstanbul da kararla beraber yükselişini hızlandırdı ve yüzde 2'ye yaklaştı.