Yıllar sonra ilk kez paylaştı! İşte damat Şahan
Şahan Gökbakar ailesiyle olan fotoğraflarını birleştirerek sosyal medya hesabından paylaştı.
12/12/2017
Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar, çocukları Deniz Efe ve bu yıl dünyaya gelen kızları Ela ile çektikleri fotoğrafları birleştirerek Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. 2015 yılında Selin Gökbakar ile Prag'da dünyaevine giren Şahan Gökbakar'ın ilk kez düğün fotoğrafı paylaşması büyük ilgi gördü. Gökbakar'ın paylaşım kısa sürede 30 bini aşkın beğeni aldı.