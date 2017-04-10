Yıllardır tartışılan elbisenin rengi için bilimsel açıklama

21 yaşındaki Caitlin McNeill’in sosyal medya hesabına yüklediği ve milyonlarca kişinin farklı renklerde gördüğü elbisenin sırrı sonunda çözüldü!

Bu elbisenin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Caitlin McNeill isimli kullanıcı, fotoğrafın altına “Lütfen yardım edin. Bu elbisenin rengi beyaz-altın mı, mavi-siyah mı? Ben ve arkadaşlarım bir türlü karar veremiyoruz ve kafayı yemek üzereyiz” notunu düşmüş, bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada bir çılgınlığa yol açmıştı.

Söz konusu fotoğrafın bu denli konuşulmasının sebebi ise oldukça ilginç. Tıpkı McNeill’in düştüğü not gibi bir grup insan fotoğrafa bakar bakmaz elbiseyi “altın-beyaz” olarak görürken, diğer grup “mavi-siyah” olarak görüyordu.

Kısa sürede CNN International, Bussiness Insider ve USA Today gibi medya organlarının ilgisini çeken fotoğraf, ünlüleri de ikiye bölmüştü.

İŞİN SIRRI BİYOLOJİK SAATTE

2015'te paylaşılan bu elbisenin sırrı New York University (NYU) tarafından yapılan araştırma sonucu çözüldü.

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan NYU'da görev alan bir grup neuro-bilimci, elbisenin farklı renklerde görünmesini "sirkadiyen ritimler" ile açıklıyor.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Dr Wallisch, kişinin vücut saatindeki farklılıkların renkleri ayırt etmekte etkin olduğu bilgisine yer verdi.

Başka bir deyişle güne erken başlayan ve biyolojik saat olarak daha fazla gün ışığına maruz kalan kişiler ile geç başlayanların renk ayrımı farklılık gösterebiliyor.

Söz konusu teoriyi sosyal medyayı ikiye bölen kareyi açıklamak için kullanan Dr Wallisch, erken yatıp, erken kalkan kişilerin daha fazla güneş ışığına maruz kaldığının altını çiziyor ve bu kişilerin çoğunlukla elbiseyi beyaz-altın olarak gördüğünü belirtiyor.

Geç uyanan kişilerin çoğunluğu ise elbiseyi mavi siyah görüyor.