Yine ceset bulundu

Karpaz’da Ayfilon bölgesinde dün bulunan erkek cesedinin ardından bugün de İskelede Kaplıca bölgesinde bir erkek cesedi daha bulundu.

Kaplıca’da Tulumba mevkkinde kıyıda vatandaşlar tarafından bulunan cesedin tamamen deforme olduğu belirtildi.

25-30 yaşlarında bir kişiye ait olduğu tahmin edilen cesedin bugün 16.30 sıralarında vatandaşlar tarafından bulunduğu ve polise haber verildiği ifade edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.