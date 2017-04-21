Yine İş Kazası Bir İşçi Ağır Yaralı

Bu sabah saat 09:00 sularında Çatalköy’de yapımı devam eden otel inşaatında işçi olarak çalışan Mohammed Khawar (32), inşaatın birinci katında çalıştığı sırada, dengesini kaybederek tesisat boşluğundan yaklaşık 6.5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı.

Khawar’a, kaldırıldığı Girne Akçiçek Hastanesi’nde ilk yardım müdahalesi yapılmasının ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edildi. Khawar, Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde müşahade altına alındı.