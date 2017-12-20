Yine İyilik Kazandı

Satış gelirinin tümü Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'ne (ZAYDER) bağışlanan, Ayşe Dilek Orhan'ın yeni kitabı "Hayat Dediğin Zaten Sanal -II-" kitabının tanıtım ve yardım etkinliği dün akşam (19 Aralık 2017) Lefkoşa Selimiye Meydanı'da gerçekleştirildi.





Sunuculuğunu Kartal Harman’ın yaptığı ve Kanal T’den canlı yayınlanan sokak etkinliğine, Ombudsman Emine Dizdarlı, Gazeteci Süleyman Ergüçlü, ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert, Ülkemizin Rekortmen Sporcusu Yiğitcan Hekimoğlu, Ödüllü Fotoğraf Sanatçısı Hasan Bağlar, 2017 Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu Milli Sporcumuz Kerem Özkaram ve çok sayıda iyilik elçisi katıldı.



Orhan, “Yeminim var”



Etkinlikte açılış konuşması yapan Ayşe Dilek Orhan, Hayat Dediğin Zaten Sanal kitap serisinin ikincisi olan "Hayat Dediğin Zaten Sanal -II-" için yıllar önce verdiği bir yeminin devam projelerinden biri olduğunu söyledi. Canını dişine katarak, her türlü istismara açık tehdit altında olan sokak çocukları ve muhtaç aileler için çalışan Rabia Özcömert başkanlığındaki ZAYDER’e teşekkür eden Orhan, “Ülkemizde bu şekilde yaşamak zorunda olan çocukların farkındalığını bende yaratan ve bu projeye destek verip büyük emeği geçen Barış Başel’e özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Orhan, “Yıllar önce ilk anne olduğumda, oğlumun gazını çıkarmak için bir aşağı, bir yukarı, sırtını ova ova yürürken, annem "dikişlerin acıyacak" diye arkamdan koşturuyor, anneannem ise annemin arkasından "çok yoruldun, biraz dinlen" diye koşturuyordu. O anı görünce birden zaman durdu benim için. Çocuk yuvası ve yurtlarındaki ana babasız çocuklar aklıma geldi. Bir bakıcı anne kaç çocuğa aynı anda bakabilir ki? Orada bebekler gazlar olduğunda, ağlaya ağlaya mı uyuyorlardı? Peki ya "şefkat"? İşte ben, henüz çok taze anne iken yemin ettim. "İmkanım, sağlığım ve ömrüm elverdiğince o masum bebekler ve canım çocuklar için bir şeyler yapacaktım.” Yaptım da... Bugünde heyecan içinde, o güzelim evlatlar için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ne mutlu bana ki, bu yolculukta yol arkadaşlarım, bugün burada olan ve olamayıp gönülleri bizimle olan iyilik gönüllüleri var ve çocuklar için katkıda bulunuyor” dedi.

Konuşmasının sonunda “Bugün ilk projede olduğu gibi yine iyilik kazandı, sizler bu kitapları alarak her türlü risk ve tehdit altında yaşayan çocuklarımıza umut ışığı oldunuz” diyen Orhan, “Bu süreçte sponsor olarak hiçbir masraftan kaçınmayan Sekiz Group’a, hiçbir ücret talep etmeden tasarım ve dizgileri üstlenen ACM’nin direktörleri Cem Kar ve Mine Çeliker’e, kitapların satışını gönüllü olarak üstlenen Sibel Tatar, Dilek Yavuz Yanık, Aylin Pelin Onar ve Tülay Umut’a, etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan Merit Lefkoşa ailesi ve Vakıflar İdaresi’ne, canlı yayın yaparak bu etkinliğin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan Kanal T ailesine ve gecenin sunuculuğunu üstlenen Kartal Harman’a teşekkür ediyorum” dedi.



Başel, “Son 10 yılda 1.000 çocuğumuza sahip çıkamadık”

Etkinlikte konuşan Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, “Dilek Orhan, ülkemizde çocukların nasıl riskler altında yaşadığını anlattığımda kalbinin en derininde o çocukların sevgisizliğini nasıl hissettiğini bildiğim ve ‘Çocuklar hava karardıktan sonra ne yapar?’ sorusunu kendisine sorup da uyuyamayan kişilerden biri… Bugün burada gerçekleştirilen etkinliğin önemini hiç şüphe yok ki, vereceğim rakamlar ortaya koyacaktır. Mahkemeler’den aldığımız verilere göre sadece son 10 yılda 1000 çocuğumuza sahip çıkamadık ve onları hakim karşısına çıkardık” dedi. ZAYDER’in özellikle bu çocuklarımıza sahip çıktığına dikkat çeken Başel, “ZAYDER’e verilecek her destek çocuklarımıza bir nefes olacaktır” dedi.



Özcömert, “Bir şekilde zorlukların altından kalktık ancak yapacak çok işimiz var”

ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert ise yaptığı konuşmada duyarlılığı nedeniyle Ayşe Dilek Orhan’a teşekkür etti ve ilk defa böylesi bir projeyle büyük çapta destek aldıklarını belirtti. Bugüne kadar 680’nin üzerinde ihtiyaçlı çocuklara ve ailelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Özcömert, “Bu süreçte bizlere Barış Başel çok yardımcı oldu ve ne zaman aradıysak bizi hiç geri çevirmedi. Bir şekilde zorlukların altından kalktık ancak yapacak çok işimiz var ve yolun daha başındayız. İhtiyaçlı çocuklarımızı koruma altına alacak ‘Yeşil Çatı’ adı altında bir projemiz var. Bugünkü bu etkinlik bunu yapabileceğimiz konusunda bize umut veriyor” dedi.



Ev ve 16.180 TL’lik Bağış Yapıldı

Tanıtım ve yardım etkinliğine katılan ve Kartal Harman’ın canlı yayında konuk aldığı ihtiyaçlı bir ailenin ev talebini geri çevirmeyen Sekiz İnşaat Direktörü Sıddık Orhan, devletin arsa vermesi halinde ev inşaatını bedelsiz gerçekleştireceğinin sözünü verdi.

Gece sonunda kitap satışından elde edilen 16.180 TL, tutanak karşılığı ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert’e teslim edildi.

Kitap Alınarak ZAYDER’e Bağış Yapılabilecek

Gece sonunda kalan kitaplar ZAYDER’e verildi. ZAYDER’den verilen bilgiye göre, ZAYDER merkezinden kitap satın alınarak ZAYDER’e bağış yapılabilecek.