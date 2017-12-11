Yine kaza yine ölüm

Bugün saat 00:10 sıralarında Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Artemis Pamirol (K-35) yönetimindeki GA 999 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizce karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden yolun Doğu kısmında bulunan Akacan Alpet Benzin istasyonuna dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Girne’de sakin Hakan Bozkurt (E-17) yönetimindeki NV 311 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu NV 311 plakalı motosiklet sürücüsü Hakan Bozkurt kaza mahalinde aldığı yaralara dayanamayarak vefat etmiş olup motosiklette yolcu olarak bulunan Öner Özgeldi (E-27) yaralanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hakan Bozkurt’a bugün otopsi yapılacak.GA 999 plakalı araç sürücüsü Artemis Pamirol tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.