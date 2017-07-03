Yine yine iş kazası yine ölüm

Girne de bu sabah meydana gelen iş kazasında 25 yaşındaki Ahmet Karasu hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından edinilen bilgiye göre; Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatın 5’inci katındaki balkondan Kemsan Boya Ltd. çalışanı Ahmet Karasu, sıva işi yapmakta olduğu sırada dengesini kaybetti ve toprak zemine düşerek ağır yaralandı.

Ahmet Karasu kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.