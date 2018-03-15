YKP Bütçeyi Eleştirdi
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) , belirsiz bütçe hazırlandığını iddia ederek, fonksiyonel ayrımı arkasına sığınılıp kalemlerin soyut hale getirildiğini ve değerlendirme olanağı verilmediğini iddia etti.
15/03/2018
YKP Sekreteryası tarfından yapılan yazılı açıklamada, bütçe hazırlanırken, gerekçelerde açıklama yapılmadığı için milletvekillerinin dikkatini çekmesi gereken konuları bulamaz hale geldikleri savunuldu.
Örtülü ödeneğe de değinilen açıklamada, Meclis’in kendi içtüzüğüne aykırı bir madde ile örtülü ödeneğe yetki verdiği ileri sürüldü.
Örtülü ödeneklerin Sayıştay tarafından denetlenmesi gerektiği ifade edilen açıklamada,”Bütçe bir kurumun tüm planlarını yansıtan mali bir belgedir. Ona olumlu oy veren tüm planlarını onaylamış olur” denildi.