YKP Bütçeyi Eleştirdi

YKP Sekreteryası tarfından yapılan yazılı açıklamada, bütçe hazırlanırken, gerekçelerde açıklama yapılmadığı için milletvekillerinin dikkatini çekmesi gereken konuları bulamaz hale geldikleri savunuldu.

Örtülü ödeneğe de değinilen açıklamada, Meclis’in kendi içtüzüğüne aykırı bir madde ile örtülü ödeneğe yetki verdiği ileri sürüldü.

Örtülü ödeneklerin Sayıştay tarafından denetlenmesi gerektiği ifade edilen açıklamada,”Bütçe bir kurumun tüm planlarını yansıtan mali bir belgedir. Ona olumlu oy veren tüm planlarını onaylamış olur” denildi.